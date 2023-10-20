Атаманчук оштрафован по делу о нарушениях при агитации на выборах в гордуму Сочи

20 октября 2023, 16:36

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Суд оштрафовал сочинского пенсионера Владимира Атаманчука на 10 тысяч рублей по дело о нарушении при изготовлении агитационных материалов на выборах, на которых пенсионер баллотировался в гордуму. Однако заявление, на основании которого суд вынес решение, было сфальсифицировано и не проверено должным образом, а сам штраф является новым витком преследования за мнение, заявил пенсионер и попросил районного прокурора разобраться в ситуации.

"Кавказский узел" писал, что 11 августа Центральный райсуд Сочи удовлетворил иск кандидата в горсобрание по округу № 15 Норика Симонян, о снятии с выборов кандидата по тому же округу Владимира Атаманчука. Атаманчук заявил, что снят с выборов безосновательно и обжаловал решение суда. 24 августа краевой суд отменил решение суда в Сочи о снятии Владимира Атаманчука с выборов депутатов горсовета.

Активист Владимир Атаманчук, дважды оштрафованный за дискредитацию вооруженных сил, 7 сентября 2022 года был задержан по обвинению в неподчинении силовикам. В октябре стало известно о том, что против Атаманчука возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. Пенсионер пожаловался на давление силовиков, которые убеждали его отказаться от адвоката в пользу государственного защитника. В марте следователь отказался выдать Атаманчуку опись возвращаемых после обыска вещей, что сочинец расценил как попытку сфальсифицировать материалы уголовного дела, а затем угрозами вынудил забрать мобильный телефон, который не принадлежит пенсионеру. Атаманчук написал жалобу в Европейский суд по правам человека на уголовное преследование. Из ЕСПЧ поступил ответ, что его жалоба принята к рассмотрению.

Сегодня 72-летнего врача на пенсии Владимира Атаманчука по телефону следователь УВД Пышенко вызвал на очередной допрос по уголовному делу о дискредитации армии РФ, на завтра, - 21 октября в 10 часов утра. Затем, по словам, Владимира Атаманчука ему позвонила секретарь мирового судебного участка № 95 и обязала явиться 23 октября на заседание по административному делу к мировой судье Пушкиной. По какому делу, не сообщила, рассказал Владимир Атаманчук корреспонденту "Кавказского узла".

Накануне 17 октября, по словам Атаманчука, эта же судья оштрафовала без его участия на 10 000 рублей. Штраф был назначен за изготовление или распространение в период подготовки и проведения выборов агитационных материалов с нарушением требования законодательства (часть 1 статьи 5.12 КоАП РФ). Атаманчук рассказал, что о судебном заседании узнал, получив повестку в суд в день суда. Однако когда он на такси доехал до суда, ему сообщили, что заседание уже прошло, он признан виновным и ему надо оплатить штраф. Владимир Атаманчук назвал такие действия против него "травлей за пацифистскую позицию".

Атаманчук сообщил, что когда он приехал в суд, ему отказались выдать постановление отказались, сказав, что вышлют его по почте. "18 октября я вновь пришёл в суд получить постановление о штрафе, но пристав вновь сказал, чтобы я не мешал им работать и не ходил больше в суд, т.к. они вышлют мне его по почте. Сегодня мне позвонили из суда и предложили 23 октября явиться на новое судебное заседание в 11-30 мск. Когда я спросил по какому делу, сказали "по тому же делу", не пояснив, отменено ли предыдущее постановление", - рассказал Атаманчук.

Ему удалось ознакомиться с делом. "Меня обвиняют в том, что я без согласия избирателя Коблева Р.Ш. опубликовал его мнение о себе в моём информационном избирательном агитационном листе. Но это не так. Все необходимые документы мной в избирком были отправлены в срок по почте с описью о вложении. Там же было и письменное согласие Коблева на публикацию его высказывания обо мне", - отметил Атаманчук.

По его словам, в материалах дела указано, что избирком обратился в полицию на основании письма от Коблева, в котором утверждается что он не давал согласия на публикацию своего высказывания в агитационных материалах. "25 сентября я уже давал показания в полиции и на меня был составлен протокол, с которым я не согласился, о чем и написал в нем. После этого я пошел к Коблеву и спросил его писал ли он на меня заявление. Он удивился и сказал что нет. Им было написано заявление о том что в агитационном материале это его высказывание использовано на основе. Так же на самой листовке он написал, что давал согласие мне на использование своего текста и фото в агитационном материале", - рассказал Владимир Атаманчук (листовка с подписью Коблева и разрешение на использование его изображения и текста имеются в распоряжении "Кавказского узла").

По мнению Атаманчука, административное дело - "фальсификация группы лиц с целью преследования за позицию", а в Сочи существует круговая порука по преследованию людей, которые выражают свою, не совпадающую с верховной властью позицию. "Я в соответствии с КоАП попросил сегодня участкового уполномоченного полиции капитана Р. Климченко проверить подлинность всех документов с вызовом председателя избиркома Валентины Ткачёвой и Рашида Коблева. Но участковый сказал мне, что "в этом нет необходимости"", - подчеркнул активист.

Атаманчук добавил, что сегодня был на приеме у прокурора Лазаревского района Сочи, и, рассказав ему эту историю, попросил принять участие в судебном процессе 23 октября. "Он обещал", - отметил активист.

По словам Атаманчука он давно знаком с Рашидом Коблевым и ходил к нему на тренировки, когда тот работал тренером, а потом заходил к нему по-соседски.

Рашид Коблев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не писал заявления на Атаманчука."Ни с какими жалобами на Атаманчука не обращался, потому что во время выборов содействовал ему", - отметил он. Коблев добавил, что также не мог лично подать и заявление в избирком, так как он уже несколько месяцев не выходит из дома из-за больных ног и не может предположить, кто мог напечатать его заявление на компьютере, так как у него нет "ни печатной машинки ни компьютера". "Атаманчук Владимир приходит ко мне часто. Он был моим учеником, ходил ко мне на занятия по дзю-до", добавил он.

Председатель избиркома Сочи Валентина Ткачева в ответ на вопрос о том, как к ней попало заявление Коблева, попросила направить ей запрос информации по электронной почте. Однако на отправленный ей запрос "Кавказского узла" не ответила, в частности, проигнорировав поставленные в запросе о том, от кого она получила это заявление, почему зарегистрировала его, не удостоверившись, что перед ней сам Коблев либо его доверенное лицо. Так же она не ответила, почему заявление не было предметом разбирательства на комиссии избиркома и было направлено в полицию и суд.

Владимиру Атаманчуку необходимо со всеми документами обратиться в следственный комитет по вопросу фальсификации против него нового административного дела с требованием опроса всех причастных к этой истории лиц, считает юрист со стажем работы в избирательных комиссиях Елена Диденко.

"Заявитель сам признался, что не выходит из дома, следовательно и не мог принести заявление на Атаманчука в избирком. А штраф, наложенный судом, должен быть отменен, и виновные должны понести уголовную ответственность за фальсификацию административного дела. Будем надеяться что на вопросы журналиста, оставленные без ответа должностными лицами, ответит следствие", - сказала Елена Диденко корреспонденту "Кавказского узла".

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