12 декабря 2023, 02:03

Более 70 млн рублей выделено на выплаты пострадавшим от ливня жителям Буйнакска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Дагестана выделили более 70 миллионов рублей на выплаты 879 семьям в Буйнакске, чьи дома пострадали во время ливня с градом в июне. Планируется выделение средств на выплаты еще 1279 семьям.

"Кавказский узел" писал, что в Буйнакске после ливней с градом 18 июня повреждены более двух тысяч частных домов, 33 многоэтажки, семь школ и 14 детских садов. Власти пообещали выплатить пострадавшим материальную помощь. Кроме того, они сообщили, что начата раздача шифера для ремонта разрушенных крыш. По данным властей, от града и ливня были повреждены 4807 домовладений, в которых проживает 17 тысяч человек.

Власти Дагестана направили более 70 миллионов рублей на выплаты жителям Буйнакска, чьи дома пострадали в июне от разгула стихии. Всего помощь получат 879 семей, пишет 11 декабря РГВК "Дагестан" со ссылкой на главу города Исламудина Нургудаева.

По словам мэра, на первом этапе было выделено 49 миллионов 590 тысяч рублей для оказания единовременной помощи 500 семьям, 420 человек получили финансовую помощь по потере имущества.

Вторым этапом был выделен еще 21 миллион 446 тысяч рублей для выплат 379 семьям. Кроме того, согласованы проекты еще двух распоряжений для выделения третьего и четвертого этапов, деньги планируется направить еще 1279 семьям, информирует РИА "Дагестан".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Мэрия Сочи анонсировала выплаты пострадавшим от потопа", "Власти Кубани насчитали более 400 подтопленных домов после ливней", "Более ста домов повреждены градом в Адыгее".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 декабря 2023, 02:35

12 декабря 2023, 01:04

  • Шесть бойцов из Ростовской области погибли в ходе СВО

    Гордей Таныгин, Евгений Петченко, Евгений Панин, Иван Рыков, Алексей Данилевский и Константин Федоренко погибли на Украине, сообщили власти трех районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 333 военных из Ростовской области.

12 декабря 2023, 00:08

11 декабря 2023, 23:30

  • Карабахские беженцы посетовали на бюрократическую волокиту

    Правительство Армении начало прием онлайн-заявок от беженцев из Нагорного Карабаха, которые должны получать пенсии и пособия. Регистрации приходится ждать месяц и больше, это становится препятствием для своевременного начисления пенсий, пожаловались переселенцы.

11 декабря 2023, 22:33

  • Ульви Гасанли пожаловался на угрозы руководства СИЗО

    В адрес директора Abzas Media Ульви Гасанли поступают угрозы, журналиста принуждают не жаловаться на нарушения его прав, рассказала сестра. Бакинский апелляционный суд вернул в суд первой инстанции жалобу адвокатов Гасанли и главреда интернет-издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы на арест счетов.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи