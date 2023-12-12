Более 70 млн рублей выделено на выплаты пострадавшим от ливня жителям Буйнакска

12 декабря 2023, 02:03

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Власти Дагестана выделили более 70 миллионов рублей на выплаты 879 семьям в Буйнакске, чьи дома пострадали во время ливня с градом в июне. Планируется выделение средств на выплаты еще 1279 семьям.

"Кавказский узел" писал, что в Буйнакске после ливней с градом 18 июня повреждены более двух тысяч частных домов, 33 многоэтажки, семь школ и 14 детских садов. Власти пообещали выплатить пострадавшим материальную помощь. Кроме того, они сообщили, что начата раздача шифера для ремонта разрушенных крыш. По данным властей, от града и ливня были повреждены 4807 домовладений, в которых проживает 17 тысяч человек.

Власти Дагестана направили более 70 миллионов рублей на выплаты жителям Буйнакска, чьи дома пострадали в июне от разгула стихии. Всего помощь получат 879 семей, пишет 11 декабря РГВК "Дагестан" со ссылкой на главу города Исламудина Нургудаева.

По словам мэра, на первом этапе было выделено 49 миллионов 590 тысяч рублей для оказания единовременной помощи 500 семьям, 420 человек получили финансовую помощь по потере имущества.

Вторым этапом был выделен еще 21 миллион 446 тысяч рублей для выплат 379 семьям. Кроме того, согласованы проекты еще двух распоряжений для выделения третьего и четвертого этапов, деньги планируется направить еще 1279 семьям, информирует РИА "Дагестан".

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