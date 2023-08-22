Жители Буйнакска подали заявления о повреждении почти 5000 домов во время ливня

22 августа 2023, 04:51

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По время ливня с градом 18 июня в Буйнакске были повреждены 4807 домовладений, в которых проживает 17 тысяч человек, сообщил премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Еще более 400 домов повреждены в Буйнакском районе.

"Кавказский узел" писал, что в Буйнакске после ливней с градом 18 июня повреждены более двух тысяч частных домов, 33 многоэтажки, семь школ и 14 детских садов. Власти пообещали выплатить пострадавшим материальную помощь. Кроме того, они сообщили, что начата раздача шифера для ремонта разрушенных крыш.

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что жители Буйнакска, пострадавшие от ливней 18 июня, подали заявления о повреждении 4807 домовладений. Об этом 21 августа сообщила администрация главы республики в своем телеграм-канале.

По словам Абдулмуслимова, в поврежденных домовладениях проживает 17 тысяч человек. Также он сообщил, что в Буйнакском районе повреждены 425 домовладений, в которых проживает 2133 человека.

Ранее Абдулмуслим Абдулмуслимов докладывал, что на выплату материальной помощи пострадавших от ливней выделено более 10 миллионов рублей, информирует РИА "Дагестан".

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