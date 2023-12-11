Жильцы волгоградской двухэтажки выступили против признания их дома аварийным

11 декабря 2023, 06:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители дома №2 по улице имени капитана Тряскина в Волгограде обратились в силовые структуры с просьбой проверить законность вынесенного городскими властями решения о признании дома аварийным и расселении жильцов. Местные чиновники настаивают, что в доме жить нельзя и думают, что делать с домом после реконструкции.

В Волгограде жильцы двухэтажного дома по улице имени капитана Тряскина №2 выступили против решения местных властей признать их дом аварийным.

Жильцы дома обратились к главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину и Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить законность решения и заступиться за них, сообщает 10 декабря v102.ru.

По словам жителей дома, проблемы у них начались в 2015 году, когда межведомственная комиссия администрации Краснооктябрьского района Волгограда признала дом аварийным и подлежащим сносу. Основанием для принятия такого решения стало заключение, подготовленное коммерческой организацией.

Жильцы дома в том же 2015 году подали в суд, так как их дом является культурным наследием. Суд отменил решение о сносе, однако местные власти все равно принимают решение признать здание аварийными, но на этот раз речь о сносе не идет, лишь о реконструкции. Тогда жильцы обратились в прокуратуру, которая пришла к выводу, что межведомственная комиссия приняла решение незаконно и его нужно отменить. После этого все затихло.

Однако в ноябре 2022 года вновь было заявлено о признании дом аварийным. При этом проведенная в 2015 году экспертиза была признана недостоверной и неполной. Жители заказали и оплатили экспертизу и получили ее результаты, где сказано, что дом аварийным не является, однако ему требуется капитальный ремонт.

В мэрии Волгограда изданию сообщили, что дом был признан аварийным на основании заключения специализированной организации. Эксперты, как утверждают чиновники, выявили "массовые прогрессирующие вертикальные и косые сквозные трещины во внешних и внутренних стенах здания, трещины в стенах подвала, трещины в деревянных перекрытиях, повреждения кровли и другое". По словам представителей мэрии, какие-либо иные заключения экспертов они не получали. "Учитывая имеющееся в наличии заключение о техническом состоянии здания, в соответствии с требованиями действующего законодательства, в августе 2015 года межведомственная комиссия была обязана признать дом аварийным и подлежащим расселению. В работе комиссии принимали участие собственники 5 из 8 квартир, расположенных в данном МКД. Данное решение межведомственной комиссии судебными инстанциями не отменялось", - заявили в городской администрации.

Как утверждают чиновники, уже определены "поставщики квартир", куда планируется переселять жильцов дома. Здание, однако, после расселения не будет снесено, а будет реконструировано, а то, как оно будет использоваться в дальнейшем, определится после завершения переселения жильцов.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в Следком России и к властям Волгограда в конце августа обратились жители дома №29 по улице Циолковского, которые попросили проверить действия чиновников мэрии, отказывающихся проводить капитальный ремонт их дома.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.