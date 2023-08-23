Жильцы потребовали отремонтировать проблемный дом в Волгограде

23 августа 2023, 03:10

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Коллективное обращение к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову написали жильцы дома №29 по улице Циолковского в Волгограде. Они попросили проверить действия чиновников администрации, которые отказываются проводить капитальный ремонт их дома.

22 августа на площадке у дома №29 в Волгограде собрались жители, члены правления ТСЖ «Волжский ветер» и журналисты. Пришла также инженер одной из управляющих компаний Ирина Щербакова. Вокруг дома и у подъездов были расставлены таблички «Опасно. Возможно падение фрагментов облицовочного кирпича. Опасная зона 15-20 метров от стены дома. Под балконами не ходить. Машины не ставить». На дверях подъездов были расклеены объявления о том, что дом планирует посетить рабочая группа межведомственной комиссии для определения его аварийности, передает корреспонденту "Кавказского узла".

Жильцы переговаривались между собой. Они делились слухами о том, что администрация города планирует признать их многоквартирный дом аварийным и подлежащим расселению. Для этого, по мнению присутствующих, и планируется визит межведомственной комиссии.

Жилец дома Павел Харитонов рассказал журналистам, что живет в нем с самого начала его эксплуатации. Он продемонстрировал дефекты, допущенные строительной компанией во время строительства. С дворовой площадки были видны щели, образовавшиеся между плитой балконов и фасадной стеной.

«Щели образовались с самого начала эксплуатации дома. По нашим требованиям застройщик их не устранил. Потом застройщик обанкротился. Мы обратились в мэрию, требуем от фонда капремонта, чтобы они устранили эти дефекты. Но мэрия отказывается (делать капремонт), хотя есть решение той же самой администрации. Они сами предписали фонду капремонта убрать дефекты», - рассказал Харитонов.

По его словам, городские власти «намекают» жильцам, что их дом может быть признан аварийным. «Аварийности дома нет и не было никогда. Дому 18 лет. Он отличный дом. А они (администрация города) хотят нас выгнать всех на улицу. У нас дом не элитный, у нас живут обычные люди», - сказал Павел Харитонов.

С первых дней живет в доме и Галина Махмудова. Женщина показала журналистам на облицовку и рассказала, что она часто падает, и это угрожает здоровью и даже жизни людей и сохранности автомобилей.

«Иногда падают и кирпичи. Это огромная опасность для жителей дома. Проблемы с балконами общего пользования, на них образовались трещины. Мы хотим, чтобы сделали капитальный ремонт дома без выселения жильцов за счет средств фонда капитального ремонта. Я, как и все жильцы нашего дома, не считаю наш дом аварийным. Нужен только капремонт», - заявила Махмудова.

85-тилетний пенсионер Юрий Боженский рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что живет в проблемном доме с 2011 года. Он рассказал, что недавно во время сильного ветра в заднюю дверь его автомобиля прилетел кирпич. По его словам, устранить дыру и вмятину он пока не смог, так как сумма ремонта очень внушительна. «Радуюсь и огорчаюсь через раз. Радуюсь, что меня не убило. Огорчаюсь, что автомобиль поврежден. Я тот кирпич храню у себя дома на память. Опасно у нас тут находится. Нужен капитальный ремонт и как можно скорее. Пока не случилась трагедия», - заявил Боженский.

Инженер управляющей компании Ирина Щербакова показала журналистам установленные за счет жильцов навесы по периметру дома, которые защищают людей от падающих фрагментов облицовки. Она показала документы, которые ТСЖ приготовило для предоставления членам межведомственной комиссии.

По ее словам, в июне 2007 года компания-застройщик получила разрешение на ввод дома №29 по улице Циолковского в эксплуатацию. С самого начала жильцы обнаружили множество дефектов. В 2016, 2020 и 2022 годах экспертные компании провели в доме обследования. Специалисты выявляли многочисленные трещины в стенах подвала, многочисленные трещины в местах примыкания стен к несущим конструкциям (колоннам, плитам перекрытия и плитам покрытия), многочисленные трещины полов подвала, отслоение кровельного ковра от вертикальных конструкций, наличие участков контр-уклона на кровле, растрескивание штукатурного слоя ограждений балконов и трещины в местах примыкания ограждений балконов к стенам. Учитывая выявленные отступления от проекта и дефекты, эксперты пришли к выводу, что «для обеспечения дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации здания требуется проведение ремонтно-восстановительных работ, которые, в соответствии с пунктов 14.2 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ, утвержденного 29.12.2004 №190-ФЗ, соответствуют определению капитального ремонта».

27 февраля 2023 года проблемный дом был в очередной раз обследован экспертами (заключение эксперта № СКФ 7/775-22). «За прошедшие два года никаких существенных изменений в техническом состоянии этого дома не произошло. Наш дом не является аварийным, ему требуется только капитальный ремонт», - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Ирина Щербакова.

По ее словам, 25 июля 2023 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении чиновников фонда капитального ремонта и администрации города, обвиняя их в халатности. Прокуратура отменила это решение. Фонд капремонта отказывается проводить капитальный ремонт дома.

«Постановление прокурора Ворошиловского района Волгограда от 27 июля является незаконным и необоснованным, поскольку вынесено в нарушении норм УПК РФ и не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Прокурор не конкретизировал, какие нарушения уголовно-процессуального закона допустил следователь в постановлении о возбуждении уголовного дела от 25 июля», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат ТСЖ на условиях анонимности. Он считает, что, вынося постановление об уголовном преследовании, следователь «выполнил все требования уголовно-процессуального Закона в данной части».

Жильцы обратились к Александру Бастрыкину

Ожидая межведомственную комиссию, граждане собирали подписи под коллективными обращениями к руководителю Следственного комитета СК РФ и губернатору. Жалобы помогали составлять члены правления ТСЖ. В письме Бастрыкину заявители сослались на его приказ, отданный 25 июля следственному отделу по Ворошиловскому району Волгограда областного СУ СКР. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ в отношении должностных лиц администрации Волгограда и УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

«Указанные должностные лица с 2020 года уклоняются от обеспечения проведения капитального ремонта нашего дома. 27 июля 2023 года прокурор Ворошиловского района Волгограда старший советник юстиции А.Н. Хабаров вынес постановление об отмене указанного выше постановления ВУД. Правление ТСЖ «Волжский ветер» обжаловало постановление прокурора... 28 июля 2023 года Инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области составлено заключение №219 о техническом состоянии многоквартирного дома №29 по ул. Циолковского, которым межведомственной комиссии администрации Ворошиловского района Волгограда предписано рассмотреть вопрос о признании нашего дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Считаем данное заключение Госжилнадзора незаконным и необоснованным, принятым с превышением должностных полномочий по следующим обстоятельствам», - говориться в коллективной жалобе граждан.

В письме Бастрыкину жильцы сообщили, что должностным лицам областной Инспекции государственного жилищного надзора «доподлинно известно», что износ дома составляет 24%, имеются многочисленные заключения экспертов, подтверждающие необходимость проведения капитального ремонта здания. Представитель Госжилнадзора участвует в рассмотрении иска ТСЖ «Волжский ветер» к УНО «Региональный фонд капитального ремонта» и комитету ЖКХ Волгоградской области о понуждении обеспечить проведение капитального ремонта дома №29 по улице Циолковского, заключения экспертов исследовались в судебных заседаниях, приобщены к материалам дела. Представитель Госжилнадзора уведомлен о заключении эксперта (от 27 февраля 2023 года), где указано, что ввиду выявления повреждений и деформаций отдельных конструкций здания, учитывая выявленные отступления от проекта, «для обеспечения дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации здания требуется проведение ремонтно-восстановительных работ». Указывается также, что решение о проведении капитального ремонта указанного здания принято органом местного самоуправления, решение утверждено постановлением администрации Волгограда.

«Должностные лица Госжилнадзора умышленно составили <...> заведомо ложное заключение, не соответствующее действительности и понуждающее органы власти Волгограда признать наш дом аварийным <...> В заключении отсутствует доказательная база, подтверждающая, что в доме имеются полностью аварийные несущие конструкции, процент износа дома вообще не указан. Признание нашего дома аварийным исключит уголовную ответственность должностных лиц администрации Волгограда и УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» по возбужденному СКР делу. Полагаем, что указанное выше заключение от 28 июля 2023 года составлено в интересах должностных лиц УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и администрации Волгограда с целью защиты от уголовного преследования», - заявили в обращении собственники квартир дома №29.

Они попросили Бастрыкина поручить СУ СКР по Волгоградской области проверить их доводы в рамках процессуальной проверки и затем «возбудить уголовное дело в порядке ст. 285 УК РФ с учетом данных обстоятельств».

Та же информация содержится и в коллективном обращении к губернатору Андрею Бочарову. Заявители попросили губернатора признать незаконным заключение Госжилнадзора №219 от 28 июля 2023 года и принять меры к включению дома в краткосрочный план капитального ремонта на 2023-2025 годы.

За время схода, по словам Ирины Щербаковой, было собрано более 50 подписей. Сбор подписей планируется продлить и сегодня, 23 августа.

Чиновники не планировали встречаться с жильцами дома

В 14.30 мск пришли члены межведомственной комиссии. Рабочую группу возглавлял первый заместитель главы администрации Ворошиловского района Волгограда Юрий Пеньков. Сопровождаемые представителями правления ТСЖ «Волжский ветер», члены комиссии осмотрели подвальные и чердачные технологические помещения. Корреспондент проследовал за ними. Так в подвальном помещении члены комиссии внимательно с помощью фонарика осмотрели маячок, установленной на одной из трещин на стене. На 23-м технологическом этаже балкон был покрыт трещинами. На ограждении лежал выщербленный кусок облицовки, сорванный со стены. Один из жителей, сопровождавший комиссию, стал возмущаться, рассказывая об опасности подобных сорванных кусков для граждан. «Вот тут не меньше килограмма. Этого веса достаточно, чтобы человеку голову проломить. А если пострадает ребенок. Трагедии ждем!» - сказал он.

Спустившись на дворовую площадку, члены комиссии встретили негодующих жильцов. Около 50 граждан на повышенных тонах вступили в разговор с председателем комиссии Пеньковым. Чиновник объяснил гражданам, что «пришел сюда не митинговать». Он также спросил собравшихся, кто повесил объявление о сходе. Не получив ответа, Юрий Пеньков объяснил жильцам, что межведомственная комиссия работает в рамках соответствующих постановлений правительства РФ. «Мы жителей не приглашали. Мы делаем предварительный осмотр. Запросим у вас, у собственников, заключения экспертных организаций. Других оснований для признания дома (аварийным) у нас нет. И прав на это у нас нет, и полномочий, так как в составе этой комиссии нет экспертов специализированных организаций», - сказал собравшимся чиновник.

«Почему зашел разговор о сносе нашего дома?» - спросила одна из женщин. Чиновник, пожав плечами, ответил: «Я не знаю».

«Рабочая группа (межведомственной комиссии) пришла, неподготовленная. Они даже сказали, что не видели никаких документов по нашему дому. Прошли, визуально осмотрели проблемные места. Как можно за 10 минут определить объемы и характер ремонтных работ», - высказала свое мнение после ухода чиновников Галина Махмудова.

Юрист Сергей Иващенко, несвязанный с этим делом, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что капитальный ремонт проблемного дома должен быть проведен «для обеспечения дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации здания». При этом он сослался на пункт 14.2 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ.

Иващенко отметил, что в данной ситуации нарушаются конституционные права граждан на безопасное жилище (статья 40 Конституции РФ). «Проблема с домом №29 на улице Циолковского давняя. О ней иногда сообщают местные СМИ. Как видно из поданных инициативной группой жильцов документов, они несколько лет ведут свою борьбу с мэрией за проведение капремонта. Там была и Жилинспекция задействована, и дело до арбитражного суда дошло, и следственные органы уголовное дело возбуждали <...> Жильцы идут в правильном направлении, просто им не надо останавливаться в своей борьбе», - сказал юрист.

Иващенко заметил, что в случае, если из-за разрушения фасада здания проблемного дома произойдет трагедия и пострадают люди, «без всяких сомнений, будет заведено уголовное дело по фактам халатности и превышения должностных полномочий». «Не понимаю, чего ждут чиновники в этой ситуации», - сказал юрист.

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