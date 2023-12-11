11 декабря 2023, 03:51
Три республики юга России оказались в хвосте рейтинга по числу работников-миллионеров
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В Калмыкии, Ингушетии и Северной Осетии не нашлось ни одного работника, чья зарплата превышает миллион рублей в месяц. Среди регионов юга России больше всего таких специалистов в Краснодарском крае - 349 человек.
Рейтинг регионов России по числу работников крупных и средних предприятий, чья зарплата до вычета подоходного налога превышает один миллион рублей в месяц, опубликовала 9 декабря "Финэкспертиза".
По данным исследования, число работников-миллионеров в России на 2023 год составило 24,4 тысячи человек. По сравнению с 2021 годом их число выросло на 43% или на 7,3 тысячи человек. Больше всего таких работников трудится в сфере оптовой и розничной торговли (4,3 тысячи человек), в обрабатывающей промышленности (3,97 тысячи человек), в финансах и страховании (3,66 тысячи человек), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (3,18 тысячи человек).
На юге России больше всего работников-миллионеров проживает в Краснодарском крае (349 человек). Следом из регионов ЮФО и СКФО расположилась, но со значительным отставанием Ростовская область, где таких специалистов 143.
В Волгоградской области работников с ежемесячным доходом более миллиона рублей - 72, в Астраханской области - 68, в Ставропольском крае - 62, в Адыгее - 13, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии - по шесть человек, в Дагестане - трое, в Чечне - один. В Калмыкии, Ингушетии и Северной Осетии работников-миллионеров не зарегистрировано.
Для сравнения, лидером рейтинга стала Москва, где более миллиона рублей в месяц получает 14 699, то есть более половину от общего числа.
Ранее "Кавказский узел" писал, что по данным рейтинга по уровню высоких зарплат лидером среди регионов юга России стала Астраханская область, где зарплату выше 100 тысяч рублей получают 8,4% жителей. Аутсайдером рейтинга стала Калмыкия, где лишь 1,8% местных жителей получают более 100 тысяч рублей в месяц.
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"Чечня оказалась в хвосте рейтинга зарплат учителей", "Республики Северного Кавказа вошли вошли в число регионов с наименьшим потреблением антидепрессантов", "Четыре республики СКФО оказались в лидерах антирейтинга по числу аварийных школ".
Автор: "Кавказский узел"
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