11 декабря 2023, 02:52

Житель Ставропольского края осужден за самоволку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Буденновский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Романа Тимошкова к пяти с половиной годам условного срока за то, что он не вернулся из отпуска в воинскую часть.

Буденновский гарнизонный военный суд признал военнослужащего Романа Тимошкова виновным в совершении преступления по части 5 статьи 337 УК РФ . В конце марта он должен был вернуться из отпуска в воинскую часть, но сделал это лишь в конце июня, пишут "Кавказ.Реалии"*.

В приговоре, опубликованном на сайте суда, указано, что с декабря 2022 года Тимошков принимал участие в боевых действиях, где получил травму и находился в марте текущего года на лечении. С 13 марта он был отправлен в отпуск, откуда должен был вернуться 31 марта, но не сделал это.

26 июня Тимошков "заявил о себе в правоохранительные органы и был доставлен в военный следственный отдел". Все это время военный находился по месту жительства. В суде он признал себя виновным, отметив, что какого-либо "стечения тяжелых обстоятельств у него не было, но он хотел провести некоторое время дома".

Мать Тимошкова дала показания, заявив, что сына призвали на военную службу по частичной мобилизации.

Суд признал его виновным в совершении преступления по указанной статье и назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет и шесть месяцев условно с испытательным сроком два года.

"Кавказский узел" писал, что после объявления мобилизации в России в сентябре 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. По этой статье, в частности, военный суд в октябре приговорил контрактника из Дагестана к 5,5 года колонии за более чем полугодовое отсутствие в воинской части.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Оставлен в силе приговор офицеру из Северной Осетии за уклонение от службы", "Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству", "Мобилизованный из Астраханской области обвинен в дезертирстве".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 декабря 2023, 03:51

11 декабря 2023, 01:53

11 декабря 2023, 00:54

10 декабря 2023, 23:55

10 декабря 2023, 22:58

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи