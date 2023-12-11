Житель Ставропольского края осужден за самоволку

11 декабря 2023, 02:52

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Буденновский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Романа Тимошкова к пяти с половиной годам условного срока за то, что он не вернулся из отпуска в воинскую часть.

Буденновский гарнизонный военный суд признал военнослужащего Романа Тимошкова виновным в совершении преступления по части 5 статьи 337 УК РФ 1 . В конце марта он должен был вернуться из отпуска в воинскую часть, но сделал это лишь в конце июня, пишут "Кавказ.Реалии"*.

В приговоре, опубликованном на сайте суда, указано, что с декабря 2022 года Тимошков принимал участие в боевых действиях, где получил травму и находился в марте текущего года на лечении. С 13 марта он был отправлен в отпуск, откуда должен был вернуться 31 марта, но не сделал это.

26 июня Тимошков "заявил о себе в правоохранительные органы и был доставлен в военный следственный отдел". Все это время военный находился по месту жительства. В суде он признал себя виновным, отметив, что какого-либо "стечения тяжелых обстоятельств у него не было, но он хотел провести некоторое время дома".

Мать Тимошкова дала показания, заявив, что сына призвали на военную службу по частичной мобилизации.

Суд признал его виновным в совершении преступления по указанной статье и назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет и шесть месяцев условно с испытательным сроком два года.

"Кавказский узел" писал, что после объявления мобилизации в России в сентябре 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. По этой статье, в частности, военный суд в октябре приговорил контрактника из Дагестана к 5,5 года колонии за более чем полугодовое отсутствие в воинской части.

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