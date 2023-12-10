10 декабря 2023, 17:04

Двое ингушских полицейских обвинены в фальсификации дела о наркотиках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двум сотрудникам полиции в Магасе предъявлены обвинения в фальсификации уголовного дела о хранении наркотиков в отношении местного жителя.

Как писал "Кавказский узел", 24 ноября управление СКР по Ингушетии сообщило, что суд в Магасе по ходатайству следователя отправил под арест сотрудников полиции, задержанных по подозрению в незаконном приобретении наркотиков и фальсификации уголовного дела в отношении жителя Ингушетии.

В противоправных действиях подозреваются два сотрудника полиции, они задержаны при содействии оперативников собственной безопасности МВД, УФСБ по Ингушетии и прокуратуры Назрани, сообщило 23 ноября МВД по Ингушетии.

Арестованным полицейским предъявлено обвинение по пунктам «г» и «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), сообщила пресс-служба управления СКР по Ингушетии.

По версии следствия, сотрудники полиции незаконно приобрели и хранили наркотическое средство, которое 27 июня положили в салон автомобиля местного жителя "вопреки его воле".

"Затем обвиняемые составили протокол осмотра места происшествия, в который внесли заведомо ложную информацию об обнаружении и изъятии наркотического средства в салоне указанного автотранспортного средства. 3 июля 2023 года по данному факту сотрудниками полиции было незаконно возбуждено уголовное дело с избранием меры пресечения в отношении непричастного к данному происшествию местного жителя", - приводится версия следствия в публикации, размещенной 9 декабря на сайте ведомства.

Часть 3 статьи 286 УК РФ, как и часть 2 статьи 228 УК РФ, предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Правозащитники назвали нетипичным арест ингушских полицейских по делу о насилии над задержанным", "Смерть Марзаганова подчеркнула проблему борьбы с распространением наркотиков в Ингушетии", "Жители ингушского села указали на просчеты в борьбе с наркоманией".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

10 декабря 2023, 16:06

  • Боец из Дагестана убит на Украине

    Магомед Магомедов погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Ботлихского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 692 бойцов из Дагестана.

10 декабря 2023, 15:08

10 декабря 2023, 14:10

10 декабря 2023, 13:14

10 декабря 2023, 12:19

  • Жалоба на условия в поликлинике Каспийска дала повод для критики властей

    Житель Каспийска пожаловался в соцсети на условия в городской больнице. По его словам, в кабинетах медучрежения во время дождя с потолка течет вода. Комментаторы раскритиковали чиновников за равнодушие к проблемам каспийчан. В Каспийске всего одна больница на весь город, она ветхая и потому для учреждения нужно построить новое здание, заявили они.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи