Двое ингушских полицейских обвинены в фальсификации дела о наркотиках

10 декабря 2023, 17:04

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Двум сотрудникам полиции в Магасе предъявлены обвинения в фальсификации уголовного дела о хранении наркотиков в отношении местного жителя.

Как писал "Кавказский узел", 24 ноября управление СКР по Ингушетии сообщило, что суд в Магасе по ходатайству следователя отправил под арест сотрудников полиции, задержанных по подозрению в незаконном приобретении наркотиков и фальсификации уголовного дела в отношении жителя Ингушетии.

В противоправных действиях подозреваются два сотрудника полиции, они задержаны при содействии оперативников собственной безопасности МВД, УФСБ по Ингушетии и прокуратуры Назрани, сообщило 23 ноября МВД по Ингушетии.

Арестованным полицейским предъявлено обвинение по пунктам «г» и «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), сообщила пресс-служба управления СКР по Ингушетии.

По версии следствия, сотрудники полиции незаконно приобрели и хранили наркотическое средство, которое 27 июня положили в салон автомобиля местного жителя "вопреки его воле".

"Затем обвиняемые составили протокол осмотра места происшествия, в который внесли заведомо ложную информацию об обнаружении и изъятии наркотического средства в салоне указанного автотранспортного средства. 3 июля 2023 года по данному факту сотрудниками полиции было незаконно возбуждено уголовное дело с избранием меры пресечения в отношении непричастного к данному происшествию местного жителя", - приводится версия следствия в публикации, размещенной 9 декабря на сайте ведомства.

Часть 3 статьи 286 УК РФ, как и часть 2 статьи 228 УК РФ, предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы.

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