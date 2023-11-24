Ингушские полицейские арестованы по подозрению в фальсификации дела о наркотиках

24 ноября 2023, 13:20

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Следователи в Магасе убедили суд заключить под стражу двух полицейских, подозреваемых в незаконном приобретении наркотиков и фальсификации уголовного дела в отношении жителя Ингушетии.

Суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде ареста сотрудникам полиции, задержанным по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщило сегодня управление СКР по Ингушетии.

Дело расследуется по пунктам «г» и «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности), и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков в крупном размере).

По версии следствия, сотрудники полиции незаконно приобрели и хранили наркотическое средство, которое 27 июня 2023 года положили в салон автомобиля местного жителя "вопреки его воле". "Затем подозреваемые составили протокол осмотра места происшествия, в который внесли заведомо ложную информацию об обнаружении и изъятии наркотического средства в салоне данного автотранспортного средства. 3 июля 2023 года по данному факту сотрудниками полиции было незаконно возбуждено уголовное дело с избранием меры пресечения в отношении непричастного к данному происшествию местного жителя", - говорится в публикации на сайте ведомства.

О возбуждении уголовного дела в Магасе ведомство сообщило вчера, 23 ноября. В обеих публикациях не указано, сколько полицейских стали подозреваемыми по этому делу.

В противоправных действиях подозреваются два сотрудника полиции, сообщило 23 ноября МВД по Ингушетии. "Предварительно установлено, что двое сотрудников ГКОН 1 ОМВД России по г. Назрань, ложно и искаженно воспринимая интересы службы, с целью повышения показателей по выявлению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, сфальсифицировали доказательства совершения жителем Республики Ингушетия преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков", - говорится в публикации на сайте министерства.

Факты противоправной деятельности выявлены оперативниками собственной безопасности МВД совместно с УФСБ по Ингушетии и прокуратурой Назрани, отмечается в сообщении. "При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - заверило МВД.

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