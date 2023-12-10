Ограничено движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге

10 декабря 2023, 02:10

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Военно-Грузинская дорога закрыта для проезда большегрузного транспорта в связи с плохой погодой в Грузии, в электронной очереди на выезд из России через КПП "Верхний Ларс" зарегистрировано более 3,5 тысяч грузовиков.

Как писал "Кавказский узел", вечером 6 декабря движение по Военно-Грузинско дороге было закрыто в связи с ухудшением погоды в Грузии. Восстановлено оно было во второй половине дня 7 декабря.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Движение большегрузных автотранспортных средств запрещено по Военно-Грузинской дороге на участке от Владикавказа до населенного пункта Ларс. Запрет введен в 20.40 мск 9 декабря и будет действовать до особого распоряжения, сообщает Главное управление МЧС России по Северной Осетии.

Ограничения для большегрузов связаны с ухудшением погодных условий в Грузии, отсутствием возможности обеспечить безопасный проезд, также были учтены рекомендации пограничной полиции Грузии.

В электронной очереди на выезд из России через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" на 01.30 мск сегодня, 10 декабря зарегистрированы 3525 грузовых автомобилей, главным образом с российскими, армянскими и грузинскими номерами, следует из данных на сайте Центра организации дорожного движения Северной Осетии.