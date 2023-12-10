10 декабря 2023, 02:10

Ограничено движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военно-Грузинская дорога закрыта для проезда большегрузного транспорта в связи с плохой погодой в Грузии, в электронной очереди на выезд из России через КПП "Верхний Ларс" зарегистрировано более 3,5 тысяч грузовиков.

Как писал "Кавказский узел", вечером 6 декабря движение по Военно-Грузинско дороге было закрыто в связи с ухудшением погоды в Грузии. Восстановлено оно было во второй половине дня 7 декабря.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Движение большегрузных автотранспортных средств запрещено по Военно-Грузинской дороге на участке от Владикавказа до населенного пункта Ларс. Запрет введен в 20.40 мск 9 декабря и будет действовать до особого распоряжения, сообщает Главное управление МЧС России по Северной Осетии.

Ограничения для большегрузов связаны с ухудшением погодных условий в Грузии, отсутствием возможности обеспечить безопасный проезд, также были учтены рекомендации пограничной полиции Грузии.

В электронной очереди на выезд из России через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" на 01.30 мск сегодня, 10 декабря зарегистрированы 3525 грузовых автомобилей, главным образом с российскими, армянскими и грузинскими номерами, следует из данных на сайте Центра организации дорожного движения Северной Осетии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда температура воздуха составит +3 градуса, прогнозируются слабые осадки в виде дождя и снега, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 11 декабря также ожидаются дождь и снег, температура воздуха понизится до +2 градусов, скорость ветра останется. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Примечание:

"Более трех тысяч грузовиков ожидают выезда из России через "Верхний Ларс", "Спасатели полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада", "Армения заявила о проблемах с поставками товаров в Россию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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