Проезд по Военно-Грузинской дороге разрешен для всех машин

07 декабря 2023, 19:10

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Движение по Военно-Грузинской дороге восстановлено после расчистки дорожного полотна на территории Грузии. Со стороны России проезда через КПП "Верхний Ларс" ожидают более 2900 грузовых автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", вечером 6 декабря движение по Военно-Грузинско дороге было закрыто в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Разрешено движение всех типов машин по Военно-Грузинской дороге, сообщило сегодня управление МЧС России по Северной Осетии. В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для всех видов автотранспорта, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс – в обоих направлениях с 16.20 7 декабря 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В электронной очереди на выезд из России через КПП "Верхний Ларс" по данным на 19.00 мск зарегистрированы 2989 грузовых автомобилей, следует из данных на сайте Центра организации дорожного движения Северной Осетии.