07 декабря 2023, 19:10
Проезд по Военно-Грузинской дороге разрешен для всех машин
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Движение по Военно-Грузинской дороге восстановлено после расчистки дорожного полотна на территории Грузии. Со стороны России проезда через КПП "Верхний Ларс" ожидают более 2900 грузовых автомобилей.
Как писал "Кавказский узел", вечером 6 декабря движение по Военно-Грузинско дороге было закрыто в связи с ухудшением погоды в Грузии.
Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.
Разрешено движение всех типов машин по Военно-Грузинской дороге, сообщило сегодня управление МЧС России по Северной Осетии. В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для всех видов автотранспорта, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс – в обоих направлениях с 16.20 7 декабря 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В электронной очереди на выезд из России через КПП "Верхний Ларс" по данным на 19.00 мск зарегистрированы 2989 грузовых автомобилей, следует из данных на сайте Центра организации дорожного движения Северной Осетии.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда температура воздуха +4 градуса, без осадков, скорость ветра 1 метр в секунду. В ночь на 8 декабря ожидаются дождь и снег, температура воздуха понизится до +1 градуса, скорость ветра увеличится до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.
Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".
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Автор: "Кавказский узел"