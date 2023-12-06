06 декабря 2023, 21:15

Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге запрещено из-за опасности схода лавин на территории Грузии.

Как писал "Кавказский узел", проезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен в ночь на 6 декабря в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Уровень лавинной опасности на участке Гудаури - Коби автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс международного значения высок, из-за чего на этом участке запрещено движение всех видов транспортных средств, сообщил сегодня Департамент автомобильных дорог Грузии. На остальных участках трассы по данным ведомства движение свободное.

Движение всех видов транспорта на Военно-Грузинской дороге приостановлено. сообщила сегодня пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий в Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 19.00 6 декабря 2023 года до особого распоряжения", - говорится в информации, размещенной в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС.

В электронной очереди на выезд из России через КПП "Верхний Ларс" по данным на 21.15 мск зарегистрированы 2502 грузовых автомобиля, следует из данных на сайте Центра организации дорожного движения Северной Осетии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда умеренные осадки в виде дождя и снега при температуре воздуха +2 градуса, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 7 декабря ожидаются слабые осадки, температура воздуха останется прежней, ветер усилится до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Примечание:

"Более трех тысяч грузовиков ожидают выезда из России через "Верхний Ларс"", "Спасатели полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада", "Армения заявила о проблемах с поставками товаров в Россию".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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