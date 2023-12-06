Военно-Грузинская дорога. Фото корреспондента "Кавказского узла"

06 декабря 2023, 09:31

Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге запрещен в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 26 ноября был введен запрет на выезд большегрузов из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге из-за ухудшения погоды в Грузии. К 28 ноября очередь на "Верхнем Ларсе" превысила 2,1 тысячи большегрузов, а в очереди на въезд в Россию скопилось 800 грузовиков из Армении. 29 ноября движение было открыто.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

С 02.20 мск запрещено движение  большегрузов на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

Запрет связан с ухудшением погоды на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда и с учетом рекомендаций пограничной полиции этой страны, отмечается в публикации в телеграм-канале ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда умеренные осадки в виде дождя и снега при температуре воздуха +2 градуса, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 7 декабря ожидаются слабые осадки, температура воздуха останется прежней, ветер усилится до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Примечание:

"Более тысячи грузовиков скопилось в очереди на Военно-Грузинской дороге", "Принятие Госдумой закона об электронных повестках не вызвало очередей на "Верхнем Ларсе", "Сняты ограничения на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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