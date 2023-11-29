Возобновлено движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге

29 ноября 2023, 22:15

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Проезд грузовых автомобилей по Военно-Грузинской дороге разрешен в связи после расчистки от снега, движение по территории Грузии организовано через лавинозащитные тоннели. В очереди со стороны России на пересечение границы стоит более 3300 фур.

Как писал "Кавказский узел", вечером 26 ноября был введен запрет на выезд большегрузов из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге. Ограничение введено из-за ухудшения погоды в Грузии, сообщили в МЧС. По данным на первую половину 28 ноября, выезда из Северной Осетии через "Верхний Ларс" ожидали водители более 2,1 тысячи большегрузов, а в очереди на въезд в Россию по Военно-Грузинской дороге скопилось 800 грузовиков из Армении.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Движение фур разрешено по Военно-Грузинско дороге сообщило сегодня МЧС Северной Осетии. "В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для всех видов автотранспорта, на участке Владикавказ – н.п. Ларс – в обоих направлениях с 19.20 мск 29 ноября 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении в Telegram-канале веддомства

Служба департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии сообщила, что участок Гудаури — Коби машины будут проходить без остановок и лишь через лавинозащитные тоннели. Транспорт с прицепами в полуприцепами а также автобусы с вместимостью 30 и более человек будут проезжать тоннели в одностороннем режиме.

В электронной очереди со стороны России, по данным на 22.15 мск, стоит 3371 грузовой автомобиль, следует из данных на сайте Центра организации дорожного движения Северной О етии.

Движение для легковых автомобилей и автобусов на данном участке разрешили с 13:15 мск 28 ноября, сообщило сегодня РБК Кавказ.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда без осадков при температуре воздуха 0 градусов, скорость ветра 5 метров в секунду. В ночь на 30 ноября осадков также не ожидается, температура воздуха снизится до - 5 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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