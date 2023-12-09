Пять бойцов со Ставрополья погибли в военной операции на Украине

09 декабря 2023, 20:47

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Теймур Исламов, Давид Ягудаев, Виктор Рейхерт, Алексей Асташов и Александр Швицов погибли в ходе военной операции на Украине, сообщили власти четырех округов. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель там как минимум 226 военных со Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что Виктор Кравец и Дмитрий Жуков погибли в военной операции на Украине. Общее число погибших военных из Ставропольского края, гибель которых подтвердили власти, достигло 221.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Теймур Исламов, заместитель командира гаубичного самоходного артиллерийского взвода, погиб в зоне военной операции в июле, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Кисловодска Евгений Моисеев, отчитываясь о передаче родным бойца ордена Мужества.

Давид Ягудаев и Витор Рейхерт погибли в военной операции на Украине, сообщил 6 декабря в своем Telegram-канале глава Александровского округа Ставропольского края Александр Щекин, проинформировав об открытии мемориальных досок в школах, где учились погибшие.

В Минводах открыли парту героя в память об участнике военной операции на Украине Алексей Асташове, который поги 27 июня. Об этом сообщил глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко в своем в своем Telegram-канале.

Житель села Солуно-Дмитриевское26-летниц Александр Швицов, который добровольно отправился в зону военной операции, посмертно награжден орденом «За доблесть II степени», он погиб 12 мая, сообщила глава Андроповского муниципального округа Нина Бобрышева в своем Telegram-канале 29 ноября.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 221 бойца из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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