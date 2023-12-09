Активисты в Тбилиси провели шествие в поддержку евроинтеграции

09 декабря 2023, 15:30

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Жители Грузии на шествии по центру Тбилиси призвали предоставить стране статус кандидата в члены Евросоюза.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза, указав при этом на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, в том числе деолигархизацию, судебную реформу и соблюдение прав человека.

17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. 1 сентября 2023 года президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что евроинтеграция Грузии возможна к 2030 году, когда в стране завершатся подготовительные реформы. Действующее правительство саботирует реформы, необходимые для выполнения рекомендаций, указали грузинские оппозиционеры. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики подтвердили, что подготовка к вступлению в ЕС зависит от политической воли властей.

Шествие «Ваш голос Европейскому союзу», инициированное неправительственными организациями, состоялось сегодня от площади Республики до площади Европы в Тбилиси. К маршу в поддержку евроинтеграции присоединились жители Грузии, активисты и политики. Несколько тысяч человек прошли по проспекту Руставели, перекрытому для движения транспорта, сообщил телеканал "Пирвели", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Правительство ничего не делает для того, чтобы страна получила статус кандидата в члены ЕС, высказала в телесюжете мнение глава НПО "Transparency International в Грузии" Эка Гигаури. "Поэтому мы решили организовать этот марш, чтобы еще раз послать четкий сигнал ЕС, что мы хотим и нуждаемся в этом шансе. Именно это и дало нам рекомендацию относительно статуса. Власти много чего могли сделать, но не сделали", - сказала она.

В шествии приняла участие президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщил телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Для решения о расширении ЕС нужно согласие лидеров всех 27 государств-членов Евросоюза, сказал посол ЕС в Грузии Павел Герчинский в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Подавляющее большинство лидеров готовы принять решение, но на данный момент у нас до сих пор нет единогласия по этому вопросу... Мы надеемся, что единодушие будет достигнуто, если это так, я уверен, что переговоры будут продолжены, и лидеры решат проблему как можно скорее. Но лично я считаю, что это [будет] важнейшее решение", - сказал посол.

Напомним, "Грузинская мечта" обвинила Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции после того, как президент 31 августа начала встречи с европейскими лидерами без согласия правительства. Зурабишвили пытается отстоять европейские перспективы Грузии, возразили оппозиционеры. Правящая партия начала процедуру импичмента президента, но 18 октября парламент не смог объявить импичмент президенту, так как за это решение проголосовали 86 депутатов - для вынесения решения требовалось набрать 100 голосов.

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