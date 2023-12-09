Отчет властей о мобильном интернете в дагестанских селах вызвал скепсис в соцсети

09 декабря 2023, 09:28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Ростелеком" рапортовал об установке в высокогорном Цунтинском районе Дагестана вышки связи, обеспечившей несколько местных сел мобильным интернетом. Часть жителей республики, комментируя это сообщение в соцсети, заявила, что в высокогорные села насущнее проводить газ и свет, а другая часть пожаловалась на плохое качество интернета.

Сотрудники "Ростелекома" установили станцию мобильной связи в селе Хебатли Цунтинского района на высоте 2100 метров над уровнем моря.

Для этого по горной местности в село было протянуто около километра оптоволоконного кабеля, привело 30 ноября РИА "Дагестан" сообщение пресс-службы "Ростелекома".

С начала года в Дагестане установлены 44 базовые станции, сказано в репортаже телеканала "Россия", опубликованном 8 декабря в Instagram*-паблике dagizvestiyaa.

В селе Гочоб местные жители покупают sim-карты, так как в населенном пункте стабильно заработал интернет. Связь важна в том числе и для информирования в случае чрезвычайных происшествий, отметил на видео глава Гочобского сельсовета Омарасхаб Бегов.

Эта запись в Instagram*-паблике dagizvestiyaa, на который подписано около 391 тысячи пользователей, на 09.25 мск 9 декабря набрала 897 отметок "нравится" и 35 комментариев.

"Газ и электричество надо проводить", – заявил пользователь aaa__bb____.

"Газ тоже проведите", – написал adam_kurbanov_7.

"Лучше бы газ провели", – высказала схожее мнение ynusa_saida_111.

"Да у вас в столице не работает, о каких горных районах вы говорите?" – спросил пользователь d_._g_._m_4444.

"Нет никакой связи и интернета", – отметила gasbanovakumsiat.

"В горах подключили, работает интернет, а у нас вышка стоит уже год. Не работает интернет. Сергокалинский район, село Балтамахи", – пожаловалась она в другом комментарии.

"Неужели там до сих пор не было связи?" – задался вопросом 77__77__0777.

"Рутульский район, село Кусур, где нет связи и дороги, было бы хорошо если бы и там установили", – отметил isakovmukhammad4.

"Кавказский узел" также писал, что в Дагестане неоднократно местные жители выступали против установки вышек сотовой связи. В том числе такие вышки неоднократно выводились из строя. Так, весной 2011 года в селе Большая Арешевка Кизлярского района неизвестные подорвали вышку сотовой связи.

28 мая 2020 года жители села Новый Чиркей на сходе пригрозили сжечь вышку сотовой связи. Их обеспокоило, что излучение от оборудования окажется вредным для здоровья. Связисты установили вышку сотовой связи в селе Новый Чиркей Кизилюртовского района без согласования с местными жителями, пояснили жители села, принявшие участие в протестной акции.

19 марта 2021 года жители села Новогеоргиевка вышли на сход в связи с установкой одним из сельчан на своем участке вышки сотовой связи. Работы проводятся без согласования с администрацией села и Роспотребнадзором, направлено заявление в суд, сообщило министерство цифрового развития Дагестана.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.