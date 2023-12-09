Главный тренер "Ростова" дисквалифицирован после оскорбления судьи

09 декабря 2023, 03:49

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Контроль-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать главного тренера клуба "Ростов" Валерия Карпина на два матча за оскорбление судьи за принятое решение проводить матч в снегопад.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря матч между футбольными клубами "Ростов" и ЦСКА завершился поражением ростовской команды со счетом 2-0. Матч проходил на фоне сильного снегопада в Москве. Главный тренер "Ростова" резко раскритиковал арбитров за решение проводить матч в таких условиях. По словам специалистов, за критику ему грозила дисквалификация.

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин дисквалифицирован на два мачта, причем на один их них - условно. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза после слов Карпина о проведении матча с ЦСКА в условиях снегопада, пишет 8 декабря "Газета.ру".

По словам главы комитета Артура Григорьянца, Карпин знал о том, что решение о проведении матча принимает судья. Сам Карпин впоследствии заявил, что не жалеет о своих словах. "Не пойму, за что меня, как говорят, могут дисквалифицировать. За оскорбление? Тогда объясните, кого я оскорбил?" - приводит его слова "Коммерсант".

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