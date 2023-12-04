Главного тренера "Ростова" возмутило проведение матча в условиях снегопада

04 декабря 2023, 02:56

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Футбольный клуб "Ростов" проиграл ЦСКА со счетом 2-0. Матч проходил на фоне сильного снегопада в Москве. Главный тренер "Ростова" резко раскритиковал арбитров за решение проводить матч в таких условиях. За критику ему грозит дисквалификация.

Матч между "Ростовом" и ЦСКА прошел 3 декабря и завершился победой московского клуба со счетом 2-0. Игра проходила в нетипичных условиях - на фоне сильного снегопада в Москве. Поле пришлось очищать при помощи тракторов.

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин назвал решение провести в Москве матч его клуба с ЦСКА "убийством футбола". Он признался, что не знает, кто принял решение играть, но заявил, что нужно быть недалеким человеком, чтобы сделать это. "Это футбол? <...> Спрашивайте у того, кто решал. Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Не знаю, кто принимал. Но спросите у него, что он вообще думает про российский футбол <...> То, что мы сегодня видели - убийство футбола. У нас и так в России с футболом не очень. А потом объясните иностранцам. Нравится им? Почему нельзя было перенести игру? Что мешает? Для чего делали переход на "осень-весна"? Если бы мы играли "весна-осень", сейчас были бы 29-30-е туры, переносить нельзя. Для этого и сделали переход на "осень-весну", - приводит его слова Sport24.

Главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, впрочем, погода не смутила. По его словам, перенос матча не решил бы проблему, так как и на следующий день прогнозировался снег.

Резкое высказывание Карпина не осталось без внимания Российского футбольного союза. По данным "Матч ТВ", главному тренеру "Ростова" грозит дисквалификация максимум на четыре матча.

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