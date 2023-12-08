Сельчане добились отмены проекта рыбхоза в Чиркейском водохранилище

08 декабря 2023, 19:31

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Власти в ответ на протесты сельчан остановили реализацию проекта форелевого хозяйства в Чиркейском водохранилище, теперь обсуждается возможность разведения рыбы в Ирганайском водохранилище. Подобные протесты бывают связаны с земельными спорами и коммерческими интересами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Как писал "Кавказский узел", 26 января природоохранная прокуратура заявила, что комитет по рыбному хозяйству Дагестана при определении границ рыбоводных участков на Чиркейском водохранилище не учел предложения местных жителей. Ведомству предписано устранить это нарушение. Жители Чиркея на сходе заявили, что разведение рыбы в Чиркейском водохранилище приведет к загрязнению водопроводной воды, единогласно проголосовав против разведения рыбы. Представитель Росрыболовства назвал опасения сельчан беспочвенными, отметив, что вопрос строительства рыбоводных хозяйств окончательно решен. Форелевое хозяйство не будет запущено без согласования с джамаатом села Чиркей, пообещал глава Буйнакского района. Глава Дагестана отчитался, что поручил приостановить все работы до результатов проверки.

6 января жители села Чиркей выступили против строительства рыбоводных хозяйств на водохранилище, опасаясь, что в результате вода станет непригодной для питья. Корм для рыб – это "смесь многих химикатов", заявили они в видеообращении. 12 января прокуратура сообщила, что аукционы на создание рыбоводческих хозяйств приостановлены и проводится проверка.

Житель села Чиркей Рустам подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что джамаат Чиркея и близлежащих сел выступал против размещения на водохранилище форелевого хозяйства. "Когда проводили аукцион, жителей даже не проинформировали. Мы считаем, что реализация проекта небезопасна для экологии, в воду стали бы класть корм для рыб, неизвестно, из чего он состоит. А из Чиркейского водохранилища вода поступает для питьевых целей", - рассказал он.

В Чиркее люди заняты сельским хозяйством, в сфере туризма, особых проблем с безработицей нет, рассказал житель села Заур. "Мы не хотим, чтобы красивое водохранилище, куда приезжают со всей страны, застроили коммерческими предприятиями", - считает мужчина.

В селе Чиркей, расположенном в Буйнакском районе Дагестана, проживают около 10 тысяч человек. Жители, в основном, заняты в сельском хозяйстве, особенно развито садоводство, особенно выращивание персиков и абрикосов, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в районной администрации.

Реализация инвестпроекта по запуску сети форелевых хозяйств в Дагестане приостановлена, сообщила руководитель регионального комитета по рыбному хозяйству Хадижат Шамхалова. "В рамках проекта была зарегистрирована компания ООО "Чиркейская форель", однако реализация проекта приостановлена ввиду препятствования местного населения села Чиркей строительству в связи с риском загрязнения водоема", - сообщила руководитель комитета. По ее словам, вместо этого власти прорабатывают вопрос создания форелевого хозяйства на Ирганайском водохранилище в Унцукульском районе Дагестана. "Проект включит в себя строительство форелевых ферм, инкубационного цеха и цеха по переработке рыбы в акватории", — приводятся слова "Шамхаловой в сообщении "РБК Кавказ" от 5 декабря.

В Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили что проект планируется реализовать в Унцукульском районе.

Представитель организации рассказал, что 5 сентября прошел аукцион на право заключения договора пользования рыбоводными участками. Победителем на право пользования рыбоводным участком по лоту №1 признано ООО "Ирганайская форель" в объеме 654 тонн в год. По лоту №2 победителем стал ООО "Чиркейская форель" в объеме 294 тонн в год. "Оба участка находятся в Унцукульском районе на Ирганайском водохранилище, здесь планируется производство форели радужной", - сообщили в СКТУ Росрыболовства.

Учредителем обеих компаний является Сархан Мамедбеков, который планировал открыть форелевое хозяйство на Чиркейском водохранилище, следует из открытых данных.

В так называемом противостоянии джамаатов и общественников инициативам разного уровня органов власти "есть какая-то двоякость", отметил политолог и журналист Альберт Эседов.

"С одной стороны, общественный контроль в ситуации, когда органы власти ещё не приобрели доверия, это хорошо. Но следует заметить, что речи о формировании гражданского общества в данном случае тоже нет. Все это зачастую какие-то ситуативные активности, не редко ангажированные конкретными интересантами с целью получить или сохранить свою выгоду. Бывают и акции, когда люди как бы сами выступают инициаторами. Но тут лично у меня сомнения - а не специально ли делается так, чтобы вызвать раздражение у населения, чтобы вынудить их на активность, чтобы оказывать давление на неугодного чиновника, или борьбой за активы внутри организации", - сказал Эседов корреспонденту "Кавказского узла"

По его словам. подобную "двоякость ситуации" можно наблюдать в разных случаях, к примеру, при организации туристических проектов. "При реализации различных проектов в сфере туризма местные джамааты часто рассуждают: свои - не свои, чужим нельзя. Причем, зачастую, кто громче других говорит, что чужим нельзя, сам зарабатывает в той части республики, где он не свой, но об этом предпочитают умалчивать", - рассказал Эседов.

Главный редактор "РИА Дербент" Милрад Фатулаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что не считает случай отказа джамаата в Чиркее в реализации проекта чем-то уникальным. "Можно вспомнить "Немецкую деревню", "Лазурный берег" в окраинах Махачкалы. Есть прецедент с землями в Ногайском районе под выращивание сахарной свеклы: ни произвести не получилось, ни завод по производству сахара построить. Во всех этих случаях проблема в малоземельном Дагестане возникала именно из-за отвода территории под проекты", отметил он.

По его словам, причины протестов людей против нового строительства и проектов не всегда вызваны только земельным вопросом. "Есть экологические и иные причины. В ряде районов заблокирован проект развития сотовой связи 5G, где-то законные мусорные полигоны и заводы не хотят строить, хотя рядом есть свои опасные незаконные свалки на десятках гектаров", - говорит журналист.

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