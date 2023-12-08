Власти Ростовской области отчитались о начале выплат пострадавшим от подтоплений

08 декабря 2023, 16:28

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Сто семей, дома которых пострадали из-за подтоплений, получили материальную помощь, всего жители Ростовской области подали более 1,1 тысячи заявок на выплаты, сообщил заместитель губернатора.

Как писал "Кавказский узел", в Ростовской области 27 ноября были подтоплены 25 населенных пунктов, среди которых города Азов и Таганрог, а также населенные пункты в Азовском и Неклиновском районах и пятикилометровый участок дороги Кагальник – Займо-Обрыв. Были эвакуированы 506 человек, в том числе 120 детей. В основном они отправились к родственникам, 19 человек были размещены в пунктах временного размещения, сообщили власти. 28 ноября власти сообщили о начале оценки ущерба.

Более 1,1 тысячи заявок подано в местные администрации на выплату единовременной материальной помощи и финансовой помощи за утраченное имущество первой необходимости, сообщил сегодня заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков в своем Telegram-канале.

По его словам, комиссии уже обследовали более тысячи домовладений, выплаты уже начались.

Первые сто семей уже получили выплаты, сообщило сегодня РБК со ссылкой на Бодрякова. Размер единовременной материальной помощи составляет 10 тысяч рублей, выплата за утраченное имущество зависит от подтвержденного размера ущерба, говорится в публикации.

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