Жители Ростовской области остались ждать схода воды в пунктах временного размещения

28 ноября 2023, 16:49

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Часть жителей, который были эвакуированы из-за подтоплений в Ростовской области, вернулись в свои дома, начата оценка ущерба. В пунктах временного размещения остаются 12 человек, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", в Ростовской области 27 ноября были подтоплены 25 населенных пунктов, среди которых города Азов и Таганрог. Более а также населенные пункты в Азовском и Неклиновском районах и пятикилометровый участок дороги Кагальник – Займо-Обрыв. Были эвакуированы 506 человек, в том числе 120 детей. В основном они отправились к родственникам, 19 человек были размещены в пунктах временного размещения, сообщили власти.

Число размещенных в пунктах временного размещения не увеличилось, а даже сократилось, сообщили спасатели. "В основном все эвакуированные разместились у родственников. А местами, где вода уже сошла, многие возвращаются домой", - сказала представитель пресс-службы управления МЧС по Ростовской области корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, ПВР, как и оценочные комиссии, которые будут подытоживать ущерб от подтоплений находятся в ведении правительства Ростовской области и районных администраций, а задача МЧС - работать в экстренной ситуации до нормализации обстановки. "Сейчас ситуация нормализовалась и идёт работа по подсчёту ущерба», - пояснила представитель пресс-службы МЧС по Ростовской области.

Пункты временного размещения всегда готовы на случай различных нестандартных ситуаций и находятся в разных общественных зданиях — школах, больницах, отметила специалист Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Вероника Силина. "В 2022 году, когда в Ростовскую область хлынули беженцы, власти были готовы разместить их в специальных местах. Вплоть до того, что имеется перечень автотранспорта, который развозит людей в таких ситуаций. И сейчас люди размещены в стационарных зданиях. Им обеспечена бесплатное питание и медпомощь. А сейчас в ПВРах из зоны подтопления осталось 12 человек", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Комиссия правительства Ростовской области по оценке ущерба сегодня начала работу, но пока рано говорить об итогах, отметила Силина. "Сейчас вода потихонечку сходит. Спасатели где-то помогают ей сходить. Когда в места бедствия могут физически зайти люди, комиссия посещает их, смотрит и оценивает ущерб. А потом весь оцененный ущерб надо будет сложить и дать картину происшедшего", - пояснила Силина.

Она указала, что компенсации будут выплачиваться по представлении пострадавшими подтверждающих документов. "Есть федеральные и местные законы, где прописано, кому сколько и какие документы для этого нужно предоставить. Все суммы утверждаются на федеральном уровне в такой ситуации", - сказала Силина.

МЧС и местные власти лишь на начальном этапе, в разгар природного бедствия, могут оказывать услуги по размещению, отметил адвокат Тимофей Широков.

"У них по закону есть такие возможности. Могут обогревать, представлять палатки, питание. Но обычно места для размещения и иную помощь наряду с МЧС оказывают местные муниципальные власти, у которых тоже есть определенные возможности и алгоритм действий. Но это всё временные меры", - рассказал он.

Что касается компенсаций, их размеров, то, по мнению адвоката, это в законе чётко и ясно не прописано. "Финансовая помощь, предоставление жилья взамен утраченного при природном бедствии, централизованно не прописано. Конкретных нормативов нет. Это решается указами президента, губернаторов, постановлениями правительств — федерального и региональных. Необходимость компенсаций, предоставления жилья нужно доказывать самим пострадавшим", - пояснил Широков.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитался сегодня, что на большей части подтопленных территорий уровень воды "стабилизировался и значительно снизился". "Муниципальные комиссии сегодня с утра начинают подворовой обход пострадавших от подтопления. По заявлениям жителей бригады спасателей будут проводить откачку воды из домов и дворов", -заявил он в своем Telegram-канале.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 29 ноября в городе Азов осадков не ожидается, температура воздуха составит 0 градусов, скорость ветра - 3 метра в секунду. Днем 29 ноября ожидается дождь, температура повысится до +7, скорость ветра – до 4 метров в секунду. В Таганроге сегодня ночью также осадков не ожидается, температура воздуха составит 0 градусов, скорость ветра - 5 метров в секунду. Днем 29 ноября ожидается дождь, температура повысится до +7, скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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