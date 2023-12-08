Решение суда по делу двух силовиков обнадежило мать избитого краснодарца

08 декабря 2023, 14:42

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Кассационный суд в Краснодаре отменил оправдательный приговор двум бывшим полицейским и вернул на пересмотр дело об избиении инвалида Евгения Манченко. Это решение дало надежду на справедливый приговор, рассказала мать пострадавшего.

Как писал "Кавказский узел", 21 июля Краснодарский краевой суд оправдал бывших сотрудников патрульно-постовой службы Владимира Татаркова и Вячеслава Зябкина по делу об избиении краснодарца Евгения Манченко. Оба силовика получили право на реабилитацию за "незаконное уголовное преследование".

15 июня 2022 года Прикубанский районный суд признал Вячеслава Зябкина и Владимира Татаркова виновными в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) и приговорил их соответственно к 4 и 3 годам условного срока. Однако Краснодарский краевой суд удовлетворил апелляционную жалобу осужденных и отменил приговор. Представители потерпевших и прокуратура требовали оставить приговор в силе. Кассационный суд в Краснодаре вернул дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

7 декабря Четвертый кассационный суд в Краснодаре постановил вернуть дело Евгения Манченко на повторное рассмотрение в краевой суд, встав, таким образом, на сторону потерпевшего. До этого кассационный суд уже дважды отменял решения Краснодарского краевого суда, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в краснодарском отделении "Команды против пыток"*, представляющей интересы Манченко.

Сначала судьи краевого суда, рассматривая обвинительный приговор, пытались вернуть дело на дополнительное расследование, но кассационная инстанция отменила их решение, а после этого другой состав краевого суда отменил обвинительный приговор суда первой инстанции. Это решение кассационный суд теперь тоже отменил и отправил дело на новое рассмотрение в ином составе суда в Краснодарский краевой суд, рассказал источник в "Команде против пыток".

По его словам, основания, по которым кассационный суд отменил последнее решение краевого суда, пока неизвестны, суд зачитал только вводную и резолютивную части решения. "Но хочется надеяться, что с третьего раза, еще раз рассмотрев все обстоятельства дела, апелляционный суд примет новое решение", - сообщили в правозащитной организации.

Мать Евгения Снежана Манченко сообщила, что уже начала терять надежду, но, узнав о решении кассационного суда, "очень обрадовалась и была приятно удивлена, что все-таки есть в этом мире справедливость".

По словам женщины, после избиения ее сын так до конца и не восстановится, поскольку пережил сильный испуг. "Спим мы со светом. Я выключаю, а он встает и включает. До сих пор сохраняется это напряжение, страх. Когда он на улице, то ни он не спокоен, ни я. От остановки до дома, например, он теперь передвигается бегом. А раньше спокойно ходил", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, по ее словам, у Евгения до сих пор периодически болит нога. Ко всему, в период реабилитации, за 1,5 года, молодой человек сильно набрал вес. "И теперь мы похудеть не можем. Это тоже, конечно, сказывается на его здоровье", - сказала Снежана Манченко.

Напомним, в марте 2019 года Евгений Манченко пытался перелезть через забор во двор своего дома, так как потерял ключи. В этот момент к нему подбежали полицейские, начали стаскивать его с забора и ударили дубинкой по ноге. Когда Евгений упал на землю, сотрудники продолжили его избивать, рассказала мать потерпевшего, отметив, что ее 23-летний сын - инвалид с особенностями развития. Когда родители вышли из дома на шум, молодой человек уже сидел в машине силовиков в наручниках.

После госпитализации врач диагностировал у Манченко перелом ноги. Травмы, полученные им, были оценены судмедэкспертом как тяжкий вред здоровью. В апреле 2019 года, когда следователь возбудил уголовное дело, оба сотрудника ППС были отстранены от исполнения служебных обязанностей. Дело было передано в суд в июне 2020 года.

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