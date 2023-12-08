Житель Кабардино-Балкарии обвинен в реабилитации нацизма

08 декабря 2023, 04:00

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Житель Чегемского района Кабардино-Балкарии предстанет перед судом по обвинению в реабилитации нацизма из-за своих комментариев в социальной сети, сообщило республиканское следственное управление.

Следователи в Кабардино-Балкарии передали в суд уголовное дело против местного жителя, обвиненного в реабилитации нацизма в интернете.

Согласно версии следствия, житель Чегемского района в одной из соцсетей опубликовал со своего мобильного устройства ряд публичных постов и комментариев. В содержании его публикаций силовики усмотрели "одобрительное отношение к совершенным нацистами действиям во время Великой Отечественной войны", следует из сообщения, опубликованного 7 декабря в официальном Telegram-канале ведомства.

Обвинительное заключение по делу утверждено, мужчине вменяется пункт "в" части 2 статьи 354.1 УК России. Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы с возможным дополнительным ограничением в правах.

Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что житель Невинномысска Кирилл Пилюгин в июле был обвинен в реабилитации нацизма после того, как наклеил проукраинский стикер на памятник "Звезда героя". На время следствия его поместили под домашний арест.

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