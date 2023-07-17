17 июля 2023, 04:58

Житель Невинномысска обвинен в реабилитации нацизма

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Кирилл Пилюгин наклеил проукраинский стикер на памятник "Звезда героя" в Невинномысске, он обвинен в реабилитации нацизма.

Уголовное дело против жителя Невинномысска было возбуждено по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Поводом для возбуждения уголовного дела стало то, что он наклеил на памятнике "Звезда героя" стикер с названием города, расположенного около Киева, пишет 16 июля "ОВД-Инфо"*.

Пилюгин наклеил стикер еще в ноябре прошлого года, после чего отправил фотографию в один из телеграм-каналов. В настоящее время мужчина находится под домашним арестом.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в начале мая на двух уроженцев Дагестана было заведено уголовное дело за осквернение мемориала "Вечный огонь" в Нефтекумске. Они обвинены в реабилитации нацизма.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 июля 2023, 03:59

17 июля 2023, 03:00

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