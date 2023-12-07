В Грузии захоронены тела 23 погибших в абхазской войне

07 декабря 2023, 18:28

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Останки 21 военного и двух мирных жителей, погибших в 90-е годы в Абхазии, переданы Грузии и захоронены.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2013 года грузинская и абхазская стороны договорились о вскрытии в 2014 году в столице Абхазии захоронений, в которых покоятся грузины. Речь шла о неопознанных останках погибших в боях в марте 1993 года и в сбитом вертолете на горе Ахбюк в июле того же года, найденных в районах Бабушера и Гумиста. Так, в апреле 2021 года Абхазия передала Грузии останки 13 военнослужащих и мирных жителей, погибших в ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах. В списках пропавших без вести оставались 2355 человек.

Война в Абхазии в августе 1992 года началась после того, как Верховный совет Абхазской АССР, восстановив Конституцию Абхазии 1925 года, провозгласил независимость республики. Госсовет Грузии отменил это постановление и принял решение о вводе в Абхазию сил Национальной гвардии. Война в Абхазии унесла более 8 тыс. жизней, около 200 тысяч грузин – почти половина довоенного населения Абхазии — были вынуждены покинуть свои дома, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты".

Сегодня похоронены 23 жителя Абхазии, которые считались пропавшими без вести во время вооруженных действий 1990-х годов. При сотрудничестве аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства и Международного комитета Красного Креста в рамках грузино-абхазского координационного механизма на этот раз удалось вернуть семьям тела 23 опознанных пропавших без вести, в том числе 21 военного и двух мирных жителей, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию местных телеканалов.

Гражданская панихида проходила в соборе Самеба в течение двух дней. Сегодня 17 бойцов похоронены с воинскими почестями на братском кладбище в Дигоми, а остальные, по решению их семей, в разных местах, в том числе на родовых кладбищах.

При сотрудничестве аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия и Международного комитета Красного Креста, в 2013 году, в рамках поисковых механизмов, была проведена первая идентификация и транспортировка останков пропавших без вести во время вооруженных действий 1990-х годов и Августовской войны 2008 года. На данный момент найдено 604 человеческих останков, из которых 288 идентифицированы, сообщило сегодня агентство "Грузия Online

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и члены правительства, в том числе государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани, присутствовали на гражданской панихиде.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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