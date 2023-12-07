Повышение цен на газ в Грузии обеспокоило экономистов

07 декабря 2023, 08:13

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С нового года в Тбилиси для предприятий будут повышены цены на природный газ, объявили власти Грузии. Повышение стоимости топлива по цепочке вызовет рост цен, в том числе и на социально значимые продукты, отметили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские экономисты.

Газораспределительная компания Tbilisi Energy с 1 января 2024 года повысит тариф на природный газ для коммерческих потребителей в Тбилиси до 1,29 лари (около 0,48 доллара) за кубометр, включая НДС, вместо 1,24 лари (около 0,46 доллара) за кубометр. Причина – повышение цен поставщиком на газ. Тарифы коммерческого сектора обычно привязаны к международным ценам на углеводороды и рассчитываются по специальной формуле. В зависимости от рыночных цен тариф на газ для коммерческого сектора периодически пересматривается. В последнее время цены на нефтепродукты в мире растут, и это в определенной степени отражается на коммерческом тарифе на газ, сообщил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, слова которого привела "Грузия Online".

"Мы можем четко сказать населению, что цена на хлеб не повысится из-за изменения тарифа на коммерческий газ, для этого нет никаких предпосылок. Есть также договоренность на этот счет, что у крупных хлебопекарных предприятий есть особые условия", – сказал Давиташвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Изменения тарифов на потребление природного газа коммерческими организациями напрямую не касается населения, но косвенно влияет на инфляцию, которая незначительна, добавил министр.

Повышение тарифов на газ вызовет подорожание в том числе и на хлебобулочные изделия, также это приведет к вынужденному сокращению объемов продукции. Кроме того, повышение тарифов станет ударом для индивидуальных и микро- предпринимателей, считает доктор экономических наук Михаил Токмазишвили.

"Когда повышаются цены на такие услуги то, это обязательно оказывает влияние на основные продукты. Газ и нефтепродукты – продукты, стратегического назначения и на них очень чувствительно реагируют те продукты, которые прямо связаны с их потреблением. Рынок не сразу реагирует на рост цен, это происходит через некоторое время, месяца через два – три", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Повышение цен не повлияет на экономику, предприятия и не станет ощутимым для населения. Однако повышение тарифов на природный газ окажет влияние на расценки на пшеницу, что вызовет подорожание хлеба – эти заводы используют газ, как ресурс для производства хлеба, отметил экономист.

Токмазишвили обратил внимание, что повышение тарифов скажется на небольших кафе, ресторанах и гостевых домах, поскольку зимой на эти заведения спрос снижается. "Для этих заведений зима – обычный критический период", – сказал он.

Повышение цены на газ вызовет сокращение производства и ухудшение финансового положения небольших предприятий, отметил экономист Демур Гиорхелидзе. "Для небольших кафе, ресторанов и гостевых домов есть определенные риски. У них небольшие обороты и те, кто смог пережить во время пандемии, они приспособились, связывая концы с концами. Сейчас это определенный удар по их доходам", – пояснил специалиста корреспонденту "Кавказского узла".

Предприятия могут повысить цены на свои услуги, продукцию или увеличить объем продаж в попытке поправить свое положение. Повысить продажи при повышенных ценах можно только очень специфических продуктов, на которые спрос может увеличиться. Повышение тарифов довольно серьезно ударит по индивидуальным и микро- предпринимателям, подчеркнул он.

Цены на продукты в Грузии растут стабильно. Но повышение тарифов на газ не вызовет серьезного роста цен на хлебобулочные изделия. Цены на них и так растут, добавил экономист. "Объемы грузинской продукции снижаются, а цены просто астрономические – 350, 400, 500 грамм хлеба стоит до трех или больше лари (около 1,12 доллара), а качество большего ассортимента ухудшается", – сказал Гиорхелидзе.

После развала СССР ни одна правящая команда, которая была у власти в Грузии, не ставила перед собой задачу повысить объем производства для максимального использования эффективности ресурсов, чтобы удовлетворить рынок и потребности населения. У страны есть возможность производить качественные сельскохозяйственные продукты, но она зациклена на импорте, добавил он.

На 6 декабря, в ряде супермаркетов Тбилиси цены на хлеб составляют от 1.05 лари ( около 0,39 доллара) до 4.95 (1,84 доллара). Цена на литр подсолнечного масла варьируется от 2.89 (1,01 доллара) до 10.50 лари (3,9 доллара). Литр молока от грузинского производителя – от 5, 45 (2,01 доллара) до 5.80 лари (2,2 доллара), передал корреспондент "Кавказского узла".

500 граммов сметаны грузинского производителя – 5,99 лари (2,3 доллара), рис – от 2,40 (0,9 доллара) до 7,40 лари (2,8 доллара), гречка – 6,89 лари (2,51 доллара), макароны – от 3,95 лари (1,5 доллара) до 6,35 лари (2,4 доллара). Мука – от 4,75 лари (около 1,8 доллара) до 8,9 лари (3,3 доллара). Килограмм говядины в среднем стоит 25 лари (9,3 доллара).

"Кавказский узел" также писал, что 18 сентября фермеры в Грузии потребовали решить проблему со сбытом пшеницы. По их словам, из-за слишком низкой закупочной цены на пшеницу ее невыгодно выращивать. Фермеры подчеркнули, что проблемы со сбытом связаны с импортом зарубежной пшеницы и муки.

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