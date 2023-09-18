Фермеры в Грузии потребовали решить проблему со сбытом пшеницы

18 сентября 2023, 04:41

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Из-за слишком низкой закупочной цены на пшеницу ее невыгодно выращивать, заявили жители села Земо Кеда в Грузии, которые провели акцию протеста. По их словам, проблемы со сбытом связаны с импортом зарубежной пшеницы и муки.

Фермеры в селе Земо Кеда в муниципалитете Дедоплисцкаро провели 17 сентября митинг, протестуя против слишком низкой закупочной цены на пшеницу, сообщает "Общественный вещатель".

По словам участников акции, стоимость одного килограмма пшеницы в этом году составляет 40-45 тетри и из-за этого затраты на ее выращивание не компенсируются. По мнению фермеров, такая низкая стоимость связана с импортом в Грузию зерна и муки из соседних стран, из-за чего спрос на грузинскую пшеницу на внутреннем рынке упал.

Участники акции призвали власти уделить приоритетное внимание местным фермерам, а также введения налога на импортную муку. «Выращивание одного килограмма пшеницы обходится нам в 80 тетри. Ее покупают за 40 тетри. Это издевательство над людьми. Нам говорят, что наша пшеница низкого качества, это не соответствует действительности. За нами стоят семьи. Чтобы получить кредит на сбор урожая, мы закладываем свои дома в банке. У нас нет других доходов, и мы не можем выплатить наш долг. Если власти не введут определенный налог на импортируемое зерно, то в этом году в Ширакской долине не будет посеяна пшеница», - приводит издание слова одного из фермеров.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае грузинские фермеры провели акцию протеста на трассе Цнори - Лагодехи, потребовав решить проблему со сбытом пшеницы и ячменя. Протестующие заявили, что Грузия импортирует зерновые культуры из-за границы, в то время как зернохранилища местных фермеров остаются переполненными.

В апреле 2022 года в Ассоциации хлебопекарей Грузии подчеркнули, что в стране ожидается подорожание хлеба из-за проблем, в частности, с поставками пшеницы из России, доля которой в объеме импорта достигает 80%. Грузия может сама покрывать нужды в пшенице, но для этого необходимо развивать сельское хозяйство и искать новых импортеров, отметили опрошенные "Кавказским узлом" экономисты.

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