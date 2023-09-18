18 сентября 2023, 04:41

Фермеры в Грузии потребовали решить проблему со сбытом пшеницы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за слишком низкой закупочной цены на пшеницу ее невыгодно выращивать, заявили жители села Земо Кеда в Грузии, которые провели акцию протеста. По их словам, проблемы со сбытом связаны с импортом зарубежной пшеницы и муки.

Фермеры в селе Земо Кеда в муниципалитете Дедоплисцкаро провели 17 сентября митинг, протестуя против слишком низкой закупочной цены на пшеницу, сообщает "Общественный вещатель".

По словам участников акции, стоимость одного килограмма пшеницы в этом году составляет 40-45 тетри и из-за этого затраты на ее выращивание не компенсируются. По мнению фермеров, такая низкая стоимость связана с импортом в Грузию зерна и муки из соседних стран, из-за чего спрос на грузинскую пшеницу на внутреннем рынке упал.

Участники акции призвали власти уделить приоритетное внимание местным фермерам, а также введения налога на импортную муку. «Выращивание одного килограмма пшеницы обходится нам в 80 тетри. Ее покупают за 40 тетри. Это издевательство над людьми. Нам говорят, что наша пшеница низкого качества, это не соответствует действительности. За нами стоят семьи. Чтобы получить кредит на сбор урожая, мы закладываем свои дома в банке. У нас нет других доходов, и мы не можем выплатить наш долг. Если власти не введут определенный налог на импортируемое зерно, то в этом году в Ширакской долине не будет посеяна пшеница», - приводит издание слова одного из фермеров.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае грузинские фермеры провели акцию протеста на трассе Цнори - Лагодехи, потребовав решить проблему со сбытом пшеницы и ячменя. Протестующие заявили, что Грузия импортирует зерновые культуры из-за границы, в то время как зернохранилища местных фермеров остаются переполненными.

В апреле 2022 года в Ассоциации хлебопекарей Грузии подчеркнули, что в стране ожидается подорожание хлеба из-за проблем, в частности, с поставками пшеницы из России, доля которой в объеме импорта достигает 80%. Грузия может сама покрывать нужды в пшенице, но для этого необходимо развивать сельское хозяйство и искать новых импортеров, отметили опрошенные "Кавказским узлом" экономисты.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Крупный склад зерна сгорел в Грузии", "В Грузии построят мощный зерновой терминал", "Грузия импортирует 10 тыс. тонн зерна из Венгрии".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 сентября 2023, 03:42

  • Беременная военнослужащая из Кабардино-Балкарии осуждена за уклонение от службы

    Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил в силе приговор суда первой инстанции, который признал ефрейтора Мадину Кабалоеву из Кабардино-Балкарии виновной в неявке на воинскую службу. Женщина получила рекомендацию в медицинской роте своей войсковой части о временном освобождении от военной службы из-за беременности и наличия маленького ребенка, но не сообщила об этом командованию. Суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима, отсрочив исполнение наказания до 2032 года.

18 сентября 2023, 02:43

  • Правящая партия лидирует на выборах в Совет старейшин Еревана

    По итогам подсчета голосов с 290 из 475 участков ЦИК назвал пятерку лидеров на выборах в Совет старейшин Еревана. По предварительным данным, правящая партия "Гражданский договор" набрала 32,93% голосов. Окончательная явка составила 28,46%, подобная не фиксировалась в столице Армении ни разу.

18 сентября 2023, 01:44

  • Решение ЕСПЧ привлекло внимание к проблемам с безопасностью шелтеров

    Решение ЕСПЧ по жалобе Светлане Анохиной и Майсарат Килясхановой, к которым правоохранители применили силу в махачкалинском шелтере, должно напомнить российским властям, что проблема безопасностии шелтеров, особенно на Северном Кавказе, остается нерешенной, считают представительницы НПО.

18 сентября 2023, 00:45

17 сентября 2023, 23:46

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи