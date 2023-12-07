Родители учеников в Николаевском опровергли поборы в школе

07 декабря 2023, 07:19

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Администрация школы в селе Николаевское Прикубанского района Карачаево-Черкесии не занимается поборами, а сведения об этом могла распространить одна из местных жительниц, испытывающая неприязнь к завучу, заявили родители учеников, комментируя начавшуюся проверку прокуратуры.

Как информировал "Кавказский узел", 29 сентября в сети была опубликована жалоба на поборы от имени одного из родителей учеников школы в Николаевском Прикубанского района. Прокуратура Карачаево-Черкесии отчиталась о проверке.

В школе в села Николаевское нет поборов, заявила местная жительница Лана. "Всё что собираем касаемо школы, это шары на 1 сентября. И то, кто не хочет сдавать, не сдаёт. Если мы решаем собирать деньги, сами родители решаем, если считаем нужным для наших детей. И то, что эта родительница выставляет всё в таком свете, что будто все родители уже не знают, что делать и тому подобное – бред. Я думаю, если бы завуч не была хорошим человеком, дети не встали бы за неё горой (в интернете)", – сказала Лана корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что обвинения в адрес администрации школы о поборах могли распространить люди, испытывающие личную неприязнь к завучу.

Под публикацией в интернете о поборах было оставлено множество комментариев о том, что эти сведения не соответствуют действительности, подчеркнула еще одна жительница села Зинхара.

"Было проведено всеобщее родительское собрание, где родители в один голос заявили, были поражены такой глупой выходкой этой родительницы, обвинившей завуча по воспитательной работе. Может это и редкость в наши дни, но, когда есть такие люди, как наш педагог рядом с нами, значит есть доброта, профессионализм в работе рядом с твоим ребенком. Если таких людей будет больше, и мир станет куда лучше", – отметила она корреспонденту "Кавказского узла".

О том, что в школе Николаевского поборов нет на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла" заявила еще одна местная жительница.

Другая сельчанка, также на условиях анонимности, подчеркнула, что, хотя ее дети и учатся в городе, но она знакома с обвиняемой в поборах завучем, и что может сказать о ней только хорошее. "Мы знакомы с (завучем), мы организаторы праздников, с какой она душой подходит к проблемам школы, как красиво у них, какая организованность", – сказала жительница Николаевского.

Администрация школы отказалась комментировать информацию о том, что в учебном заведении будто бы практикуются поборы.

По закону в школах поборы запрещены, но бывает легальный сбор денег, который санкционирует не администрация учебного заведения, а управляющий совет, отметил директор московского центра образования №109 Евгений Ямбург.

"Например, у нас есть филиалы, в которых учатся дети с проблемами со здоровьем и им нужна помощь. Принимается решение и проводится благотворительная ярмарка, где школьники представляют то, что они сделали, или благотворительный концерт с платным входом. Собранные средства переводятся управляющим советом в филиал, и там распределяются", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

В случае поборов в школах родители могут жаловаться в региональное министерство образования, в министерство науки и высшего образования России, а также в администрацию президента, отметила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Оксана Васильева.

"Но в суд можно идти только если уже сдали деньги, а потом узнали, что это было необязательно. При этом речь будет идти не о статьях Уголовного кодекса, а Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) – превышение полномочий, например. Но может не быть и этого, поскольку сбором денег часто занимаются не учителя и тем более не директор, а родительские комитеты, которые в большинстве случаев вообще никак не зарегистрированы официально. Если же вы не платили, а с вас только требуют деньги, то суд это рассматривать не будет", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

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