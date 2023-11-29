Прокуратура Карачаево-Черкессии. Фото: https://www.riakchr.ru/pervyy-zamestitel-prokurora-karachaevo-cherkesii-1-dekabrya-provedyet-lichnyy-priyem-zhiteley-sela-a/

29 ноября 2023, 21:28

Родители в Карачаево-Черкесии добились проверки по жалобе на поборы в школе

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Прокуратура Карачаево-Черкесии отчиталась о проверке по жалобе родителей на регулярные поборы в школе села Николаевского Прикубанского района. 

Публикация о поборах в школе села Николаевское была размещена в Telegram-канале chp_kchr, у которого насчитывается 35 979 подписчиков. "Нам, родителям, нет житья. То такие костюмы сшейте, то этакие шары/значки/футболки/галстуки/банты/кепки купите", - говорится в анонимном сообщении.

Автор публикации отметил, что представитель руководства школы не слышит "слово "нет" от родителей". "Бесконечно срывает уроки, забирая детей на всевозможные репетиции. Она пытается выделиться среди других школ, а в итоге страдают дети и кошельки родителей. Сейчас опять придумала сшить какие-то жилетки. Деньги хоть и не очень большие, но в пересчёте на нескольких детей получается накладно. Просьба к контролирующим органам - прекратите эти ненужные для родителей траты", - говорится в публикации от 28 ноября.

Прокуратура Карачаево-Черкесии отчиталась о проверке по этому поводу. "Прокуратура Прикубанского района организовала проведение проверки по информации,  размещенной в телеграм-канале "ЧП КЧР", о возможных нарушениях при взимании с родителей учащихся МКОУ «СОШ с.Николаевское»  денежных средств на различные цели. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры к устранению нарушений закона", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что прокуратура Черкесска установила, что в 16 школах и 19 детсадах услуги по их охране оплачивают родители детей на основании трехсторонних договоров между охранными организациями, образовательными учреждениями и родительскими комитетами. Оплата охраны школ и детсадов за счет родителей нарушает принцип бесплатности образования, заявила прокуратура, потребовав от руководителей  образовательных учреждений прекратить нарушения.

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Примечание:

"Темрезов отчитался об итогах сбора помощи Палестине в Карачаево-Черкесии", "Визит Кравцова к Кадырову вызвал прогнозы о замене учебника истории по всей России", "Петиция к "Яндексу" напомнила о проблеме сохранения адыгейского языка".

Автор: "Кавказский узел"

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