04 декабря 2023, 23:29

Армянский солдат убит на границе с Азербайджаном

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Армянский военнослужащий убит сегодня на границе в результате обстрела с азербайджанской стороны, заявило Минобороны Армении. Баку опроверг данные о причастности азербайджанских военных к этому инциденту.

Азербайджанские военные в 14:35 (13:35 мск) открыли огонь в направлении армянских позиций в районе села Бардзруни Вайоцдзорской области, в результате смертельное ранение получил армянский военнослужащий Герасим Аракелян, говорится в сообщении армянского Минобороны, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла" в Армении.

Минобороны Азербайджана, однако, опровергло причастность своих военных к гибели военнослужащего Армении на границе.

«Распространенная министерством обороны Армении информация о том, что 4 декабря примерно в 14:35 подразделениями Азербайджанской Армии был открыт огонь по позициям вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Султанбек (азербайджанский вариант названия села Бардзруни. - Прим. «Кавказского узла») Пашалинского района (азербайджанский вариант названия Вайоцдзорской области. - Прим. «Кавказского узла»), в результате чего погиб один военнослужащий, не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, поступившем корреспонденту "Кавказского узла" в Баку.

"Кавказский узел" писал также, что 30 сентября, по версии Минобороны Азербайджана, военнослужащий Вусал Оруджев был убит снайперским выстрелом с армянской стороны. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности.

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Примечание:

"Алиев заявил о достижении всех целей операции в Карабахе", "Азербайджан получил гарантии разоружения военных в Карабахе", "Российские аналитики поспорили о необходимости миссии миротворцев в Карабахе".

Автор: Армине Мартиросян, Фаик Меджид источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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