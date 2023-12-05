Убитый в ходе спецоперации. Фото Национального антитеррористического комитета, http://nac.gov.ru

05 декабря 2023, 02:50

Неделя с 27 ноября по 3 декабря прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 27 ноября по 3 декабря 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Всего из 48 недель текущего года 43 прошли без жертв и инцидентов и пять – с жертвами. На предыдущей неделе в перестрелке в Сунже (Ингушетия) силовики в ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции в Сунже убили мужчину, открывшего по ним огонь. При этом был ранен сотрудник СОБР.

Предыдущий инцидент произошел 11 мая. Тогда, по сведениям МВД Дагестана, 18-летний уроженец села Новолакское и 20-летний уроженец Каспийска при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление и были убиты в перестрелке.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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Примечание:

"С 20 по 26 ноября в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погиб один человек и один ранен", "За неделю с 13 по 19 ноября жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано", "Неделя с 6 по 12 ноября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе".

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 декабря 2023, 03:49

05 декабря 2023, 02:20

05 декабря 2023, 01:21

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