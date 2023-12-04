Более 280 случаев заболевания корью зарегистрировано в Азербайджане

04 декабря 2023, 05:53

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Первые завозные случая заболевания корью были зафиксированы в Азербайджане в апреле, за это время в стране выявлено 284 случая инфицирования. В Баку от кори умер двухлетний ребенок, который не был вакцинирован.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 2 декабря в Азербайджане умерли от кори минимум два ребенка - ученик четвертого класса и младенец. В Азербайджане достаточно прививок от кори, а также свободных мест в больницах, но власти не проводят с населением достаточную информационную работу. Результатом этого стало то, что некоторые родители отказываются ставить прививки своим детям, отметили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

В Азербайджане умер от кори двухлетний ребенок. Он жил в поселке Гобустан, был госпитализирован в Детскую инфекционную больницу №1 в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на все процедуры спустя два дня ребенок умер, пишет 3 декабря 1news.az.

Специалисты установили, что ребенок не был привит от кори.

По данным издания, первые завозные случая заболевания корью были зарегистрированы в Азербайджане в апреле текущего года. За этот период в стране было выявлено 284 случая инфицирования, сообщает Trend.

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