Вспышка кори среди детей в Азербайджане вызвала тревогу у специалистов

02 декабря 2023, 10:46

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Ученик четвертого класса одной из школ в Баку умер от кори после чего родители не хотят отпускать детей на уроки, рассказал директор учебного заведения. В Азербайджане достаточно прививок от кори, а также свободных мест в больницах, но власти не проводят с населением достаточную информационную работу. Результатом этого стало то, что некоторые родители отказываются ставить прививки своим детям, отметили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

По словам директора школы №195 в Гарадагском районе Баку Лачина Гусейнли, от кори скончался ученик четвертого класса этой школы, подросток был 2014 года рождения. После этого родители не желают отпускать своих детей в школу и посещаемость снизилась.

В школе нет медсестры несмотря на трехсменное обучение, отметил Гусейнли. "Есть незанятая кадровая единица медицинского работника. Неужели в стране имеется нехватка медицинских работников?" – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Школа переведена на удаленный формат обучения.

От кори также скончался годовалый ребенок в Сабирабаде, передали 1 декабря Vesti.az.

Случаи кори среди детей в Азербайджане связаны с тем, что дети не были вакцинированы от коронавируса из-за малого возраста. Для лечения больных корью в стране отведены 17 инфекционных отделений в Баку, два отделения в Сумгаите и 48 – в регионах. Общая вместимость – 1400 коек. В отделениях инфекционных заболеваний имеется достаточное количество свободных мест. Вакцинация против кори обязательна в Азербайджане с 1994 года, сказано в сообщении государственной медицинской организации Təbib, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Для введения из-за кори в Азербайджане карантина оснований нет. В стране есть необходимое количество вакцин. Дети вакцинируются от кори два раза и этот период может быть изменен с учетом ситуации, сказал корреспонденту "Кавказского узла" врач Адиль Гейбулла.

Система здравоохранения Азербайджана в неудовлетворительном состоянии, заявил председатель молодежной организации Партии народного фронта Эмин Салим. Он указал на плохую информационную работу с населением. Результатом этого стало то, что некоторые родители не верят в необходимость вакцинации и уклоняются от вакцинирования детей.

"Стремительно снижается применение материнского молока в питании детей, родители заменяют естественное питание на фаст-фуд и искусственное питание, что снижает природный иммунитет детей", – сказал Салим корреспонденту "Кавказского узла".

Для профилактики кори нужно проводить дезинфекцию в школах, усилить информационную работу с населением, в том числе – с детьми, ввести строгий контроль за вакцинированием, улучшить медицинскую работу в школах, подчеркнул председатель Центра исследований в сфере образования Кямран Асадов.

"Считаю важным распространить эти меры на университеты. Уже в университетах Азербайджане также фиксируются случаи заболевания корью", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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