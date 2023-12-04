Росприроднадзор сообщил об аварии на нефтяной скважине на Кубани

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В результате разгерметизация нефтяной скважины в Северском районе произошел разлив нефтепродуктов и загрязнение почвы, сообщил Росприроднадзор.

В Северском районе Краснодарского края произошла разгерметизация нефтяной скважины.

По данным пресс-службы Южного межрегионального управления Росприроднадзора, в результате разгерметизации часть нефтепродуктов разлилась по земле вокруг скважины, из-за чего произошло загрязнение почвы.

Ведомство отметило 3 декабря, что сотрудники взяли пробы почвы для лабораторного анализа и держат ситуацию с разгерметизацией под контролем.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 2022 года на нефтезаводе в Волгограде произошла разгерметизация вакуумного насоса с розливом и возгоранием масла, из-за чего погиб рабочий.

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