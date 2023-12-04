04 декабря 2023, 04:54
Росприроднадзор сообщил об аварии на нефтяной скважине на Кубани
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В результате разгерметизация нефтяной скважины в Северском районе произошел разлив нефтепродуктов и загрязнение почвы, сообщил Росприроднадзор.
В Северском районе Краснодарского края произошла разгерметизация нефтяной скважины.
По данным пресс-службы Южного межрегионального управления Росприроднадзора, в результате разгерметизации часть нефтепродуктов разлилась по земле вокруг скважины, из-за чего произошло загрязнение почвы.
Ведомство отметило 3 декабря, что сотрудники взяли пробы почвы для лабораторного анализа и держат ситуацию с разгерметизацией под контролем.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 2022 года на нефтезаводе в Волгограде произошла разгерметизация вакуумного насоса с розливом и возгоранием масла, из-за чего погиб рабочий.
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"Число жертв взрыва АЗС на Кубани возросло до двух", "Прокуратура потребовала закрыть две АЗС в Волгоградской области после масштабных проверок", "Отменено досрочное освобождение осужденного по делу о взрыве газа в Волгограде".
Автор: "Кавказский узел"
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