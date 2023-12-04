04 декабря 2023, 04:54

Росприроднадзор сообщил об аварии на нефтяной скважине на Кубани

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В результате разгерметизация нефтяной скважины в Северском районе произошел разлив нефтепродуктов и загрязнение почвы, сообщил Росприроднадзор.

В Северском районе Краснодарского края произошла разгерметизация нефтяной скважины.

По данным пресс-службы Южного межрегионального управления Росприроднадзора, в результате разгерметизации часть нефтепродуктов разлилась по земле вокруг скважины, из-за чего произошло загрязнение почвы.

Ведомство отметило 3 декабря, что сотрудники взяли пробы почвы для лабораторного анализа и держат ситуацию с разгерметизацией под контролем.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 2022 года на нефтезаводе в Волгограде произошла разгерметизация вакуумного насоса с розливом и возгоранием масла, из-за чего погиб рабочий.

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Примечание:

"Число жертв взрыва АЗС на Кубани возросло до двух", "Прокуратура потребовала закрыть две АЗС в Волгоградской области после масштабных проверок", "Отменено досрочное освобождение осужденного по делу о взрыве газа в Волгограде".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 декабря 2023, 03:55

  • Хаял Васильев пожаловался на действия сотрудников миграционной службы Азербайджана

    Депортированный из Азербайджана Хаял Васильев пожаловался, что сотрудники миграционной службы Азербайджана отправили его в Россию без вещей. По словам Васильева, он потерял семью, жилье и работу в связи с переездом. Его тетя Натаван Агаева собирает документы, чтобы обратиться в посольство Азербайджана в России с просьбой вернуть Хаяла домой.

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