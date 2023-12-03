Прекращение подачи воды в выходной день возмутило махачкалинцев

03 декабря 2023, 20:02

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Отключением воды в выходной день власти показали безразличие к жителям Махачкалы, заявили горожане. Обещанный срок подачи воды истек, но вода так и не появилась, указали они.

Как писал "Кавказский узел", проблемы со светом и водой и раньше наблюдались в Махачкале, но в последний год они усугубились, рассказали в августе местные жители. По их словам, для нормальной жизни приходится покупать генераторы и емкости для хранения воды, но они спасают не всегда.

Махачкалинцы и ранее жаловались на проблему с водоснабжением. В августе жители улиц Коминтерна и 1-й Рассветной, а также поселка Шамхал рассказали, что с начала лета испытывают проблемы с подачей воды, а обращения к чиновникам не дают результатов.

Вечером 2 декабря администрация Ленинского района Махачкалы анонсировала отключение водоснабжения в районе. "В связи с аварийно-ремонтными работами, проводимыми ПАО «Россетти Северный Кавказ»-«Дагэнерго», завтра, 3 декабря, с 10.00 до 17.00 часов будет прекращена подача водоснабжения по Ленинскому району. Просим своевременно сделать необходимые запасы", - говорится в публикации в телеграм-канале администрации.

Отключение связано с аварийными работами, пояснило ОАО «Махачкалаводоканал». "В связи с аварийными работами, проводимыми МГЭС на высоковольных электрических сетях в пос. Новый Хушет, 03.12.2023г. с 9:00 до 17:00 возможно прекращение подачи воды в город Махачкала с Юго-восточных очистных сооружений. Отключение водоснабжения коснется п. Новый Хушет, Ленинского (за исключением Редукторного района) и частично Советского районов", - сообщила компания в своем телеграм-канале.

По состоянию на 19.53 мск 3 декабря, под публикациями размещено соответственно 36 и 140 комментариев. Авторы большинства из них возмутились отключением подачи воды в выходной день. "Именно в выходной начали эти работы проводить. Всё, пора писать Путину, хватит уже. То свет, то вода, издевательство какое-то", - написала, в частности, Сияна. "Как набрать воды, если она не идёт?" – поинтересовалась вечером 2 декабря Ами.

"Безобразие!!! Почему в выходной день должны отключать воду. У многих людей это единственный выходной, и то не дают заняться своими делами", - возмутилась Рая Нурмагомедова. "Именно в воскресенье", - посетовал З М.

"Работы бесконечные, что ли, у вас? Почему нельзя делать эти работы в будние дни?" – написала Diana. "Вы что, издеваетесь над народом, что ли? Мы и так без света сидим, вы еще в выходной умудряетесь воду отключить на целый день!" – поделился негодованием другой пользователь.

"Чем, интересно, думают, когда принимают решение отключить воду в единственный выходной, когда хозяйки могут что-то сделать для дома и семьи? Для этого есть будни", - высказала мнение Angel Angel. "Кроме как в воскресенье эти работы нельзя было проводить? Людям купаться, стирать, готовить еду, а воды нет, и как так жить", - написал еще один пользователь.

"Неужели работы на весь выходной день, когда люди дома. Когда только у вас появится совесть, или вы её совсем потеряли? Отключать воду в выходной день", - написала Зухра. "Почему нельзя провести эти работы в будний день. Из двух зол выбрали большее, как всегда. У большинства людей воскресенье выходной (а иногда и единственный), в который хочется и прибрать дома, и подготовиться к следующей рабочей неделе", - указала Abasbekova_R.

"И так каждую день свет, воду, отопление выключают, так ещё в единственный выходной воду отключили. Позор вам!" – написала Соня Махмудова. "Вы вообще чем думаете? В воскресенье отключать воду людям. У людей выходной, а вы, наверное, в другие дни по совместительству работаете, поэтому только по воскресеньям с трубами возитесь. Совесть есть у вас?" – задался вопросом AAG.

"Сколько можно отключать в Ленинском районе. Что вы делаете там постоянно? То Электросети, то Водоканал делают нам сюрпризы" . – написал пользователь с ником, состоящим из точек. "Возьмите себя за правило никогда не отключать воду на выходных. И все", - потребовал Ev.

Авторы многих комментариев сегодня после 17 мск указали, что вода в их домах так и не появилась. "Ну и где обещанная в 17:00 вода?!" – написал в 17.28 мск пользователь с ником А. "Воду когда дадут?" – спросил в 18.35 мск Тима. "Вторые сутки без воды. Что происходит? Оставлять жителей без электричества и воды. Дурдом полнейший!" – возмутился Sabi.

"И где обещаная вода в 17.00. Вы на часы смотрели, людей в выходной день оставить без воды. Бессовестные! Доверия вам нет никакого", - возмутилась в 18.57 мск Aida. "Где вода?" – написал в 18.08 мск Q R. "На Зои Космодемьянской 54 до сих пор нет воды! Что за издевательства!" – написала в 19.11 мск Aygul Aydieva. "Где вода, уже 19:40 [мск]. Что за издевательство над людьми", - написал Umka.

"Уже почти 8 часов вечера, а воду до сих пор не подали, установили везде коммутаторы и никто не отвечает", - написала в 19.47 мск Наида Курбанова. "Сейчас звонила в диспетчерскую, сказали, что в 18:10 им только дали свет там, в 18:30 они включили насос, и скоро должны подать. Просто каким же издевательствам мы подвергаемся уже больше месяца", - сообщила в 19.53 мск A.

Представители администрации Ленинского района и "Махачкалаводоканала", по состоянию на 19.53 мск, не ответили на вопросы пользователей.

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