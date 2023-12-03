Первый пляж открыт в Сочи после урагана

03 декабря 2023, 07:35

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В Сочи завершилась уборка пляжа "Маяк" от последствий урагана. Местные власти планируют открыть остальные пляжи до середины декабря.

Как писал "Кавказский узел", в результате урагана 26-27 ноября в Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске люди пострадали от падения деревьев и металлических конструкций и были доставлены в больницы. Ураган сорвал кровли со зданий, повредил линии электропередачи, в результате ливня оказались подтоплены жилые дома, сообщил краевой оперштаб.

Центральный пляж "Маяк" на Приморской набережной в Сочи открыт, на нем завершились уборочные работы после урагана, сообщает 2 декабря РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации пляжа.

По данным местных властей, открывать зимние пляжи планируется постепенно. После "Маяка" будут открыты 11 пляжей Хостинского района, а затем - еще 24 территории. Процесс открытия затянется до середины декабря, информирует "Кубань 24".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Сочи ожидается переменная облачность, температура воздуха + 17 градусов, скорость ветра - 2 метра в секунду. В ночь на 4 декабря прогнозируется ясная погода, температура воздуха опустится до +14, скорость ветра возрастет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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