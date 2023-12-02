Жители Умашаула заявили о равнодушии властей к проблемам села

02 декабря 2023, 20:02

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В дагестанском селе Умашаул много лет наблюдаются проблемы с энергоснабжением, подачей воды, отсутствием дорог и пастбищ, а чиновники не реагируют на обращения, пожаловались сельчане.

Как писал "Кавказский узел", в августе жители села Умашаул Хасавюртовского района в видеообращении к главе Дагестана Сергею Меликову попросили помочь с ремонтом дороги к селу, а также пожаловались на проблему с водоснабжением.

По словам жителей, в селе с 1957 года наблюдаются проблемы с водой, местные власти обещали проложить водопровод, но не сделали этого. Кроме того, сельчане сами, без помощи властей отсыпали на дорогу 20-30 машин гравия. Также, по словам авторов видеообращения, половина сельчан живет за счет животноводства, но все пастбищные поля, которыми они пользовались, оказались распроданными.

1 декабря жители села Умашаул рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о проблемах, с которыми они сталкиваются регулярно. По словам сельчан, чтобы пользоваться водой, им приходится заказывать водовозные машины, асфальт в Умашауле начинается лишь на улицах, соединяющихся с селом Ботаюрт, а энергоснабжение домов в селе фактически лежит на плечах самих жителей.

"У кого-то телевизор перегорел, у кого-то компрессор, у другого — холодильник, из-за низкого напряжения, кто будет возмещать эти убытки? Что это, если не несоблюдение обязательств перед нами? Когда я родился - все эти проблемы уже были в нашем селе: дорога, вода и электричество", – сказал, в частности, немолодой местный житель Казимбек Исрапов.

Умашаул входит в Батаюртовское сельское поселение Хасавюртовского района. Согласно данным Росстата, в 2021 году в Умашауле жили 830 человек, преимущественно кумыки, а также аварцы.

Житель села Умар Моллаев показал фотографию напряжения в щитке дома, на которой видно, что напряжение меньше 100 вольт. "Низкое напряжение в сети — это у нас постоянно. Те трансформаторы, которые мы сами меняем, - их мощности не хватает на село. Сейчас холода наступят, даже электрообогреватели включить не сможем", - сказал он.

Другой житель села Али Абдулаев добавил, что действующие в селе трансформаторы были куплены сельчанами, так как "ждать, пока "Россети" или районная администрация обеспечит замену оборудования не приходится".

Проблема наблюдается и с проводами и электростолбами — по словам умашаульцев, им приходится за собственные деньги оплачивать замену прогнивших деревянных столбов и обрывы проводов, порой оплачивая полную замену проводов на столбах. Для наглядности один из умашаульцев Ринат Гаджиев показал отремонтированные электрические столбы на окраине села, а также низко свисающие провода на соединительных столбах высотой около двух метров. "Вот, пожалуйста, по меркам меня — взрослого человека, эти провода свисают на уровне плеча", - сказал он.

По словам сельчанина, в Умашауле есть одна скважина, из которой сельчане набирают воду: кто-то носит воду пешком, кто-то приезжает для этого на машине. Водопровод в селе есть, но водопровод у села Умашаул общий с Ботаюртом — главным селом сельсовета, через который проходит водоснабжение.

"Зимой ещё более-менее поступает вода в наши краны, а весной-летом, когда начинается полив огородов, при потреблении воды ботаюртцами до нас вода почти не доходит", - рассказали жители села.

Поэтому, по словам Рината Гаджиева, сельчане стали делать рядом с домами подземные резервуары, которые наполняют привозной водой. Из-за того, что водоснабжение не удовлетворяет нужды всего Умашаула, сельским жителям сложно заводить домашнюю скотину. "Если разводить скотину, то расходы на закупку привозной воды будут в полтора раза больше, не каждый у нас может себе такое позволить", - объяснил он.

Также, по словам умашаульцев, у сельской общины практически не осталось пастбищных земель. "Со всех сторон у нашего села нет свободной земли, всё распродано или сдано в аренду", - сказал один из жителей.

По словам фермера Ахмадуллы Каримуллаева, живущего на северной окраине села, за его домом начинаются гектары земли для выпаса скота, но приобрести участок земли он не смог. По словам Каримуллаева, глава сельсовета поначалу отказывал, объясняя тем, что земля находится в аренде, а потом выяснилось, что земля куплена родственником чиновника.

"Я хотел увеличить своё животноводческое хозяйство, купить или арендовать сколько-нибудь гектаров, сколько вообще позволят, взять госсубсидии на развитие своего хозяйства. Ни одного гектара из того, что у меня за окном, мне не дали, из-за этого с грантом мне тоже отказали. "У вас нет земли, чтобы вам одобрили господдержку" — ответили мне", - рассказал Каримуллаев.

Собравшиеся у мечети после пятничной молитвы умашаульцы рассказали, что земельный вопрос — их общая беда. По мнению сельчан, чиновники намеренно препятствовали им в получении земли. "На месте бывшего детского садика моя мама построила дом, с согласия бывшего главы сельсовета. А потом этот же глава сельсовета заявил, что построенный дом - это самозахват государственного участка, и под этим предлогом дом снесли", - привел пример местный житель.

О земельной проблеме рассказал также 31-летний умашаулец Касум Абдуллаев. Касум столкнулся с земельной проблемой, когда хотел купить участок для строительства собственного дома. По словам Касума, ему удалось найти на окраине села свободный участок в 6 соток, но прежний глава сельсовета сказал ему, что продаст ему этот участок за 120 тысяч рублей, что довольно дорого по сельским меркам.

По словам сельчан, с земельной проблемой сталкиваются именно аварские жители сельсовета. Отсутствие помощи муниципальных властей в решении проблем инфраструктуры, водоснабжения и электроэнергии они связали с тем же.

"В самом Ботаюрте есть и вода, и свет, и асфальтированные дороги. Наши сёла - Ботаюрт и Умашаул - практически слились, есть общие улицы, которые соединяют оба села. Но стоит закончиться домам Ботаюрта, как та же самая дорога уже без асфальта, даже маршрутчики дальше проезжать не хотят. Сами, на свои деньги засыпаем дороги в Умашауле щебнем, ровняем грейдером. Все прежние главы сельсовета в первую очередь нам — не кумыкам - отказывали в покупке и аренде участков, хотя в Умашауле живут и кумыки, они, как и мы, страдают из-за [отсутствия] электричества, воды, дорог, в нашем возмущении они нас поддерживают. И в целом, если взять нас, умашаульцев, муниципальные, районные и вообще республиканские власти ни рубля вложили в наше село. Буквально — ни рубля. Никогда от них помощи не видели", - рассказал на условиях анонимности аварский житель Умашаула.

Отсутствие свободной земли стало причиной отсутствия работы в селе, пожаловались сельчане. "Мы, как гастарбайтеры, зарабатываем, где получается, а в самом селе даже скотину держать не получится — некуда выводить на выпас, и сеять негде", - чуть ли не хором, перебивая друг друга, объяснили умашаульцы.

По словам жителей, свои обращения они писали в разные инстанции, но ответа и деятельной помощи не было. Одна из жительниц на условиях анонимности также сказала корреспонденту "Кавказского узла", что в ответ на жалобы жителей Умашаула с ними связался человек, который назвался представителем районного чиновника. По ее словам, этот человек настоятельно требовал от умашаульцев прекратить жаловаться на проблемы в селе.

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