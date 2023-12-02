Стихийная свалка в русле реки возмутила жителей Чегемского района

02 декабря 2023, 09:51

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Около села Шалушка Чегемского района Кабардино-Балкарии в русле местной реки неизвестные сваливают отходы из-за чего там образовалась стихийная мусорка, пожаловался в соцсети местный житель. Комментаторы призвали найти и наказать виновных. Также они раскритиковали чиновников за отсутствие должного контроля.

Жалоба одного из жителей села Шалушка в Чегемском районе на стихийную свалку была опубликована 1 декабря в Instagram-паблике* goloskbr.

На фотографиях показаны кучи мусора, рядом течет река. "Это береговая в Шалушке, весь берег в мусоре, везут со строек, везут люди просто мусор. Сейчас река похожа на свалку. Может есть какие-то службы, которые этим занимаются? У нас такая природа и сами же жители просто бессовестно уничтожают ее", – отметил автор публикации.

Этот пост в Instagram-паблике* goloskbr, на который подписаны около 162 тысяч пользователей, на 09.50 мск 2 декабря набрал 134 отметки "нравится" и 23 комментария.

"А чего ожидали? Свалки платные запрещены, самовывоз мусора и так далее. Свалка должна быть бесплатной", – считает bagov_aslan_14.02.

"Когда в каждом населенном пункте будет полигон, куда мы все сможем абсолютно бесплатно выбрасывать любой мусор, то такого не будет", – заявил viktormakarov168.

"Представляете себе масштабы мусора на этих полигонах?", – ответила ему irina_7396.

"И везде такое. За грибами едут осенью и вдоль дорог оставляют мусор от печенья, конфет, бутылки из-под воды. А в самих лесах что делается! Сердце кровью обливается. Горы мусора", – написала она в другом комментарии.

"Очень жаль, что наш райский уголок превращается в мусорную свалку. Люди не ценят то хорошее, что имеют", – посетовал пользователь feniya_hak.

"Нужны службы по отлову таких людей, которые мусорят на своей родной земле. У них и дома так же, наверно?" – написала stanislavovna_1983.

"Какая служба? Надо штрафовать тех, кто мусорит", – отметила irinabarbus07.

"Главы села нет в этом сельском поселении?" – задался вопросом akhmatzhantuev.

На 09.50 мск 2 декабря на сайт сайте администрации Чегемского района нет комментариев относительно жалобы жителя села Шалушка на стихийную свалку.

"Кавказский узел" также писал, что жители Кабардино-Балкарии регулярно жалуются на проблему со стихийными свалками. Так, 4 января активист Тагир-Хаджи Дзагаштов опубликовал видео из окрестностей села Черная Речка, где в пойме реки Баксан на границе поля появилась несанкционированная свалка. Подобная картина наблюдается по всей Кабардино-Балкарии, отметили пользователи YouTube.

6 сентября 2021 года биатлонистка Лариса Куклина сняла видео о проблеме с мусором в Приэльбрусье. Местные жители возложили ответственность за антисанитарию на власти. 7 августа жители села Второй Лескен сообщили, что отходы вывозятся редко и нерегулярно. Проблемы с вывозом мусора есть также в Прохладном и Нальчике, сообщили пользователи соцсети.

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