Житель Чечни обвинен в призывах к террористической деятельности

02 декабря 2023, 07:09

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Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Чечни за публикацию в интернете сообщений с оправданием терроризма и призывами к осуществлению террористической деятельности, сообщили в ФСБ.

Житель Чечни обвинен в пропаганде и оправдании террористической деятельности после публикаций в интернете.

Сотрудники управления ФСБ по Чеченской республике 1 декабря пресекли противоправную деятельность местного жителя, который пропагандировал и оправдывал терроризм в интернете, пишут "Новости Чечни" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ 1 . Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает "Чечня сегодня".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 23 ноября стало известно об уголовном деле, возбужденном в отношении жителя Чечни, который в соцсетях публиковал призывы к терроризму.

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