02 декабря 2023, 07:09

Житель Чечни обвинен в призывах к террористической деятельности

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Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Чечни за публикацию в интернете сообщений с оправданием терроризма и призывами к осуществлению террористической деятельности, сообщили в ФСБ.

Житель Чечни обвинен в пропаганде и оправдании террористической деятельности после публикаций в интернете.

Сотрудники управления ФСБ по Чеченской республике 1 декабря пресекли противоправную деятельность местного жителя, который пропагандировал и оправдывал терроризм в интернете, пишут "Новости Чечни" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ . Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает "Чечня сегодня".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 23 ноября стало известно об уголовном деле, возбужденном в отношении жителя Чечни, который в соцсетях публиковал призывы к терроризму.

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Примечание:

"Боец ММА из Чечни задержан в Москве по обвинению в публичном оправдании терроризма", "Заявление Кадырова подчеркнуло его роль в кампании против Шойгу", "Принятие ислама добровольцами подчеркнуло роль Чечни в подготовке участников спецоперации".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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