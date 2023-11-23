Житель Чечни заподозрен в призывах к терроризму

23 ноября 2023, 13:54

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Начато расследование уголовного дела в отношении жителя Чечни, который в соцсетях публиковал призывы к терроризму, сообщили в ФСБ.

В отношения жителя Чечни возбуждено уголовное дело о пропаганде и оправдании терроризма, сообщил сегодня следственный отдел республиканского управления ФСБ. По версии ведомства, мужчина публиковал в соцсетях призывы к терроризму.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК России "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой коммуникации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет", - цитирует сообщение ведомства ИА "Чечня сегодня".

Подробности версии следствия и данные о подозреваемом в публикации не приведены. Часть 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.

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