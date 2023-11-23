23 ноября 2023, 13:54

Житель Чечни заподозрен в призывах к терроризму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Начато расследование уголовного дела в отношении жителя Чечни, который в соцсетях публиковал призывы к терроризму, сообщили в ФСБ.

В отношения жителя Чечни возбуждено уголовное дело о пропаганде и оправдании терроризма, сообщил сегодня следственный отдел республиканского управления ФСБ. По версии ведомства, мужчина публиковал в соцсетях призывы к терроризму.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК России "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой коммуникации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет", - цитирует сообщение ведомства ИА "Чечня сегодня".

Подробности версии следствия и данные о подозреваемом в публикации не приведены. Часть 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Боец ММА из Чечни задержан в Москве по обвинению в публичном оправдании терроризма", "Заявление Кадырова подчеркнуло его роль в кампании против Шойгу", "Принятие ислама добровольцами подчеркнуло роль Чечни в подготовке участников спецоперации".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 ноября 2023, 14:40

  • Докладчики ПАСЕ потребовали от властей Азербайджана освободить Ульви Гасанли

    Арест Ульви Гасанли связан с антикоррупционными расследованиями Abzas Media и противоречит обязательствам Азербайджана как члена Совета Европы, указали в совместном заявлении три докладчика ПАСЕ и призвали освободить журналиста. Обвинения журналистам издания в контрабанде неправдоподобны, подтвердили азербайджанские правозащитники.

23 ноября 2023, 13:24

23 ноября 2023, 12:43

23 ноября 2023, 12:33

23 ноября 2023, 12:04

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи