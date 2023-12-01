Националист Демушкин получил отказ во въезде в Грузию

01 декабря 2023, 09:22

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Грузинские пограничники не пустили в Тбилиси бывшего организатора "Русских маршей" Дмитрия Демушкина. После депортации из Грузии Демушкин сообщил, что задержан в московском аэропорту Внуково.

Как писал "Кавказский узел", лидер запрещенного в России националистического объединения "Русские" Дмитрий Демушкин был известен как организатор "Русских маршей". В 2016 году он по просьбе казаков Астрахани провел в городе семинар по казачьему ножевому бою. Организаторы мероприятия назвали семинар способствующим возрождению казачьих традиций.

Бывший организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин заявил, что грузинская полиция задержала его в аэропорту Тбилиси при сходе с самолета, при этом полицейские отказались назвать на русском языке причину задержания, сообщил вечером 30 ноября "Коммерсант".

44-летний Дмитрий Демушкин - председатель признанных в России экстремистскими и ликвидированных националистических организаций «Славянский союз», «Славянская сила» и «Русские». В 2019 году он стал и. о. главы администрации сельского поселения Барвиха Московской области.

В ноябре 2022 года сотрудники ФСБ провели у Дмитрия Демушкина обыск, Демушкин сообщил, что его подозревают в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (часть 3 статьи 280.4 УК РФ). 23 ноября того же года стало известно, что в отношении Демушкина составлены два протокола о дискредитации армии. Позднее суд в Москве решил не рассматривать эти дела, объяснив это истекшим сроком давности правонарушения, пишет издание.

О задержаниях в аэропорту Тбилиси, а затем в аэропорту Внуково Демушкин сообщил в ночь на 1 декабря в своем телеграм-канале. "Прилетел в Тбилиси, сойдя с трапа самолета был задержан грузинской полицией, ждали конкретно меня, зная в лицо. […] Затем мне предложили подписать какие-то бумаги на грузинском языке, на вопрос, а что в них написано, мне ответили, что перевод не входит в их обязанности. Был вариант на английском, но пытаться вникать в английский текст, в окружении грузинской полиции, я оказался тоже не готов. От подписи, естественно, оказался, они подписали сами. Мне было устно сказано, что правительство Грузии не желает меня видеть на территории страны. Причем причину эту указывать в документах на депортацию они не захотели", - написал он.

После депортации Демушкин, по его словам, был задержан во Внуково. "Теперь задержан в аэропорту Внуково. От одних к другим попал. Водят по кабинетам. Спрашиваю, надолго [ли задержали], никто не знает, документы от грузин и мои теперь у них", - написал он.

"Кавказский узел" писал также, что грузинские пограничники, не объясняя причин, отказывают во въезде уроженцам Северного Кавказа. Некоторые получили по два и даже три отказа, рассказали в июне 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни, Дагестана и Ингушетии. По их словам, те граждане России, у которых есть вид на жительство в других странах, проходят границу без проблем.

На протяжении многих лет "Кавказский узел" фиксирует случаи недопуска в Грузию жителей регионов Северного Кавказа. Так, в 2014 и 2015 годах о проблемах с пересечением границы Грузии заявляли жители Чечни Бекхан Гельгоев, Жалавди Гериев и врач из Ингушетии Аслан Хаджиев. В 2017 году имама Насыр-Кортской мечети Хамзата Чумакова не пустили в Грузию на лечение. Отказы во въезде при попытках посетить Грузию получали также жители Дагестана. В 2008 году чеченскую правозащитницу Наталью Эстемирову не пустили в Грузию после прямого вопроса о ее национальности.

Власти Грузии также неоднократно отказывали во въезде в страну известным гражданам России, в том числе журналистам и правозащитникам. Так, в начале июня публициста Виктора Шендеровича* не пустили в Грузию, где у него были запланированы концерты. В августе власти Грузии отказали во въезде в страну актеру Виталию Гогунскому, который ранее поддержал проведение военной операции на Украине.

Ранее грузинские пограничники не пустили в страну журналистку "Проекта"* Екатерину Аренину и менеджера "Медиазоны"* Галу Латыговскую.

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