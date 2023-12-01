Грузинские оппозиционеры потребовали обеспечить права зарубежных избирателей

01 декабря 2023, 05:13

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Правящая партия "Грузинская мечта" не заинтересована в допуске к голосованию на парламентских выборах порядка миллиона избирателей, живущих за рубежом, заявила президент страны. Лидер "Грузинской мечты" в ответ обвинил Саломе Зурабишвили в спекуляции, а две оппозиционные партии призвали живущих за границей граждан добиваться открытия избирательных участков в своих городах.

Как писал "Кавказский узел", за год до парламентских выборов, назначенных на октябрь 2024 года, "Грузинская мечта" вступила в противостояние с президентом страны Саломе Зурабишвили. Правящая партия обвинила ее в нарушении Конституции и инициировала процедуру импичмента, однако попытка отправить Зурабишвили в отставку сорвалась, поскольку оппозиционные депутаты бойкотировали обсуждение импичмента.

Политическую напряженность в Грузии на фоне начавшейся предвыборной кампании осложнил раскол в крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Конфликт между бывшим и нынешним лидерами партии приведет к ее ослаблению, что особенно нежелательно накануне парламентских выборов в 2024 году, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Голоса граждан Грузии, которые проживают за пределами страны, должны быть учтены в ходе голосования на парламентских выборах в 2024 году, заявила 30 ноября президент страны Саломе Зурабишвили.

Вопрос о зарубежном голосовании обсуждался на мероприятии "Центра многопартийной демократии", которое было посвящено процессу евроинтеграции и предстоящим выборам. Зурабищвили отметила, что правящая партия «Грузинская мечта» не заинтересована в широком участии грузинских граждан, живущих за рубежом, в голосовании.

"Миллион наших соотечественников живут за пределами Грузии, многие живут нелегально и с этим ничего не делается. Правительство не заинтересовано в том, чтобы наши соотечественники за рубежом реализовали свое право на участие в выборах. Власти заинтересованы в том, чтобы голосовала маленькая группа, которая хорошо себя чувствует возле посольства (Грузии в той или иной стране - прим. "Кавказского узла"), их участие в выборах считалось вполне достаточным", - заявила президент, чье выступление транслировал телеканал "Мтавари архи".

Председатель "Грузинской мечты", депутат парламента Ираклий Кобахидзе назвал предложение президента о широком допуске эмигрантов к голосованию на парламентских выборах "спекулятивной кампанией". "Фактически Саломе Зурабишвили принимала непосредственное участие в спекулятивной кампании коллективного ЕНД. Что касается эмигрантов, то избирательные участки за рубежом будут открыты, эмигранты смогут проголосовать, если захотят. Я бы посоветовал Саломе Зурабишвили не обнаруживать ее союз с ЕНД так явно и не участвовать так открыто в спекулятивных кампаниях», - заявил он в эфире телекомпании.

Оппозиционные партии "Гирчи - больше свободы" и "Дроа", в свою очередь, запустили проект «Избирательная урна в твоем городе», цель которого - упростить процедуру голосование для граждан Грузии за рубежом. Оппозиционеры требуют открытия новых избирательных участков в зарубежных городах, где живет много граждан Грузии, но нет грузинского консульства.

Согласно Избирательному кодексу Грузии, не менее 50 мигрантов, проживающих в любом иностранном городе, могут ходатайствовать об открытии избирательного участка, независимо от того, состоят ли они на консульском учете. Партии заявляют, что, по их данным, за пределами страны живут около миллиона граждан Грузии с правом голоса.

«Мы призываем все заинтересованные общественные группы, в том числе политические партии, подключиться к этому проекту и помочь нам определить города, где есть достаточное количество граждан Грузии, чтобы начать процедуру, необходимую для открытия избирательных участков. Мы также призываем наших граждан, проживающих за рубежом, заполнить специальную форму, чтобы помочь проектной группе или связаться с нами на страницах Facebook*", - цитирует совместное заявление партий телеканал "Формула".

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