30 ноября 2023, 10:34

Руководитель отдела Ространснадзора осужден в Дагестане за взятки

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Суд в Дагестане приговорил замначальника отдела Ространснадзора Амирсултана Альдерова к пяти годам заключения, признав его виновным в получении 1,2 миллиона рублей от подчиненных.

По версии следствия, замначальника территориального отдела транспортного контроля по Дагестану Ространснадзора по СКФО Амирсултан Альдеров получил предложение стать руководителем нового территориального отдела. После этого он собрал по 100 тысяч рублей с 12 подчиненных и обещал их за это переназначить во вновь создаваемый отдел. Всего, по версии следствия, через посредника Альдеров получил 1,2 миллиона рублей.

Альдеров признан судом виновным в получении взяток, сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Суд <...> назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий", – привел 29 ноября ее слова ТАСС.

Альдеров был взят под стражу в зале суда, добавила она.

Комментариев представителей Амирсултана Альдерова не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 7 ноября замминистра внутренних дел по Дагестану Руфат Исмаилов и замначальника следственного управления этого МВД Далгат Абдулгапуров были задержаны по уголовному делу о получении крупной взятки и доставлены в Москву. 8 ноября суд арестовал на два месяца Руфата Исмаилова, который заявил о своей невиновности.

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Примечание:

"Дагестанский министр получил срок за злоупотребление полномочиями", "Верховный суд Дагестана снизил депутату Магомедову размер взыскания за покупку иномарок", "Дагестанскому министру продлен арест по делу о мошенничестве на 620 миллионов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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