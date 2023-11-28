28 ноября 2023, 13:47

Силовики провели обыски в мэрии Буйнакска

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После нескольких нападений бродячих собак на жителей Буйнакска возбуждено уголовное дело о халатности. В рамках этого дела в городской администрации проведены обыски, сообщили сегодня следователи.

По данным следственного управления СКР по Дагестану, сотрудники ведомства провели в администрации Буйнакска обыски в рамках расследования уголовного дела после нападения бродячей собаки на несовершеннолетнего местного жителя.

"В ходе [обысков] изъяты договоры, акты выполненных работ, платежные документы, а также должностные инструкции работников администрации, ответственных за данное направление деятельности", – сообщило ведомство сегодня в своем телеграм-канале.

В ходе предварительного следствия установлено, что в Буйнакске было совершено не менее трех нападений бродячих собак на местных жителей. Все потерпевшие установлены и допрошены. Возбуждено уголовное дело о халатности, следователи устанавливают виновных, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана ранее неоднократно жаловались на проблему с бродячими собаками. Так, 28 августа в соцсетях распространилось видео, на котором было показано, как в Махачкале на гуляющего по берегу моря мальчика напала стая собак, от которой он смог спастись, зайдя в воду. Пользователи Telegram, которые посмотрели это видео, призвали местные власти решить проблемы с бродячими собаками.

28 октября блогер Расул Асад и члены общественной организации "Монитор ЖКХ" отметили, что проблема безнадзорных собак остается актуальной в Каспийске и Махачкале, а власти не решают ее. Стаи агрессивных собак наблюдаются и в других городах Дагестана, сообщили пользователи Telegram.

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Примечание:

"Жители Хасавюрта сообщили об отравленных бездомных собаках", "Зоозащитники потребовали расследовать отстрел собак в Каспийске", "Меликов списал на бродячий скот срыв планов по запуску "Ласточки".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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