28 ноября 2023, 06:57

Электроснабжение в Дагестане восстановлено

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Специалисты полностью восстановили подачу электроэнергии в Дагестане, где из-за аварий в результате непогоды без света остались более 100 тысяч человек, отчиталось "Дагэнерго".

Как сообщал "Кавказский узел", 27 ноября в Дагестане из-за сильного ветра без электроснабжения остались жители 82 населенных пунктов, в которых живет около 100 тысяч человек.

Нарушенное непогодой электроснабжение в Дагестане полностью восстановлено, сообщила компания "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго".

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" завершили восстановительные мероприятия на 33 линиях электропередачи напряжением 6-10 кВ, работа которых была нарушена из-за шквалистого ветра с порывами до 30 м/с", – привел сегодня ночью ТАСС сообщение компании.

Была нарушена подача электричества в более 20,2 тысячи многоквартирных домов в 105 населенных пунктах. Энергетики продолжают работать по индивидуальным заявкам в Касумкентском, Магарамкентском, Дербентском, Ботлихском, Левашинском, Шамильском муниципальных районах, а также в Махачкале и Каспийске, сказано в сообщении.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Жители махачкалинского поселка пожаловались на новые отключения света", "Проблема водоснабжения Избербаша осталась нерешенной", "Жители Каспийска просят ускорить вывоз мусора".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 ноября 2023, 07:54

28 ноября 2023, 06:02

28 ноября 2023, 05:04

28 ноября 2023, 04:05

28 ноября 2023, 03:36

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи