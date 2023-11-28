Электроснабжение в Дагестане восстановлено

28 ноября 2023, 06:57

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Специалисты полностью восстановили подачу электроэнергии в Дагестане, где из-за аварий в результате непогоды без света остались более 100 тысяч человек, отчиталось "Дагэнерго".

Как сообщал "Кавказский узел", 27 ноября в Дагестане из-за сильного ветра без электроснабжения остались жители 82 населенных пунктов, в которых живет около 100 тысяч человек.

Нарушенное непогодой электроснабжение в Дагестане полностью восстановлено, сообщила компания "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго".

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" завершили восстановительные мероприятия на 33 линиях электропередачи напряжением 6-10 кВ, работа которых была нарушена из-за шквалистого ветра с порывами до 30 м/с", – привел сегодня ночью ТАСС сообщение компании.

Была нарушена подача электричества в более 20,2 тысячи многоквартирных домов в 105 населенных пунктах. Энергетики продолжают работать по индивидуальным заявкам в Касумкентском, Магарамкентском, Дербентском, Ботлихском, Левашинском, Шамильском муниципальных районах, а также в Махачкале и Каспийске, сказано в сообщении.

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