Водители более 2,9 тысячи фур ожидают проезда по Военно-Грузинской дороге

27 ноября 2023, 14:07

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Выезда из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" ожидают водители более 2,1 тысячи большегрузов. В очереди на въезд в Россию по Военно-Грузинской дороге, закрытой из-за непогоды, скопилось 800 грузовиков из Армении.

Как писал "Кавказский узел", вечером 26 ноября был введен запрет на выезд большегрузов из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге. Ограничение введено из-за ухудшения погоды в Грузии, сообщили в МЧС.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Единственная сухопутная дорога Ларс - Степанцминда, связывающая Армению с Россией, закрыта из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Спасательная служба МВД Армении.

По данным ведомства, дорога закрыта для всех типов машин, тогда как с 26 ноября она была закрыта лишь для грузовых машин. Проезда по Военно-Грузинской дороге ожидают водители 1500 грузовиков, зарегистрированных в Армении, из них водители 800 грузовых машин ожидают проезда со стороны Грузии в Россию, еще 700 машин - в обратном направлении, передал корреспондент "Кавказского узла".

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, сегодня утром в республике водители 2166 большегрузов ожидали выезда в Грузию, сообщает "Коммерсант".

С 12.10 мск запрещено движение всех видов машин на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

Запрет введен "в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда умеренные осадки в виде дождя и снега при температуре воздуха +4 градуса, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 28 ноября ожидаются также умеренные осадки, температура воздуха останется прежней, ветер усилится до 7 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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