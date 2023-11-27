Военно-Грузинская дорога закрыта для движения грузовиков

27 ноября 2023, 02:21

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Из-за плохой погоды в Грузии введен временный запрет на движение большегрузных автомобилей по Военно-Грузинской дороге, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", вечером 24 ноября выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен из-за снегопада на территории Грузии. Во второй половине дня 25 ноября движение было открыто для всех машин.

Военно-Грузинская дорога с вечера 26 ноября закрыта для проезда большегрузного автотранспорта в связи с ухудшением погоды на территории Грузии и "невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств", сообщило Главное управление МЧС России по Северной Осетии.

В сообщении отмечается, что запрет движения большегрузов на участке от Владикавказа до населенного пункта Ларс действует до особого распоряжения.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда ожидаются умеренные осадки в виде дождя и снега при температуре воздуха +4 градуса, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 28 ноября ожидаются такие же осадки, температура воздуха останется прежней, ветер усилится до 7 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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