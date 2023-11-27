Ингушетия оказалась аутсайдером рейтинга по возможностям жителей копить деньги

27 ноября 2023, 07:10

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Среднестатистическому жителю Ингушетии потребуется 15,5 лет, чтобы накопить миллион рублей на вкладе в банке. При этом более 40% жителей республики даже за такой срок не смогут собрать требуемую сумму. В хвосте рейтинга по способности накопить миллион рублей также жители Чечни и Карачаево-Черкесии.

Исследование о способности жителей регионов накопить миллион рублей опубликовало сегодня, 27 ноября РИА "Новости".

По данным издания, которое ссылается на информацию Банка России, с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года объем вкладов населения вырос на 7,7 триллиона рублей. В перерасчете на душу населения объем вкладов составил около 280 тысяч рублей.

Среднестатистическому работнику в России, который будет откладывать от каждого своего ежемесячного заработка 10% и размещать эту сумму на банковском вкладе, потребуется чуть более 10 лет, чтобы накопить один миллион рублей.

Аутсайдером рейтинга регионов по данному показателю стала Ингушетия, жителям которой придется копить 15,5 лет, чтобы на счету был миллион рублей. При этом более 40% жителей республики в принципе за указанный срок не смогут накопить такую сумму.

Чуть лучше ситуация в Чечне, которая расположилась на предпоследнем месте. Жителям республики, которые в состоянии откладывать 10% от зарплаты, придется копить 15 лет и один месяц, чтобы собрать желаемую сумму. Однако 41,4% жителей все равно не смогут этого сделать за 15 лет. В Карачаево-Черкесии похожая ситуация: жители республики из числа тех, кто в принципе сможет накопить миллион с зарплаты, должны будут откладывать по 10% ежемесячно в течение 14 лет и 7 месяцев. Тех, кто накопить не сможет за 15 лет, в республике 33,5%.

Для сравнения - первое место в рейтинге занял Чукотский автономный округ, где среднестатистическому жителю удастся накопить миллион за пять лет и четыре месяца. Лишь 1,2% жителей округа в принципе не смогут накопить такие деньги за 15 лет.

"Кавказский узел" также писал, что Калмыкия заняла последнее место рейтинга регионов России по неравенству зарплат. В республике лишь 1,85% жителей получают более 100 тысяч рублей в месяц, тогда как 22% - менее 20 тысяч. Низок процент высокооплачиваемых работников также в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ингушетии.

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