Две ракеты сбиты над Азовским морем

26 ноября 2023, 20:02

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Российские военные сообщили о перехвате над Азовским морем двух украинских зенитных ракет, переоборудованных для поражения наземных целей.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 ноября военное ведомство сообщило, что системы ПВО сбили беспилотник в Ростовской области. Губернатор области уточнил, что цель поражена в Каменском районе.

"Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над акваторией Азовского моря", - сообщило сегодня Минобороны РФ. По данным ведомства, попытка ракетной атаки была предотвращена около 11:00 мск.

Напомним, 29 октября несколько обломков "сбитой воздушной цели" упали в Первомайском районе Ростова-на-Дону, "нанеся повреждения имуществу", сообщил губернатор Василий Голубев. Над городом был сбит беспилотник, его обломки попали на крыши 18 частных домов, незначительные повреждения получили крыши шести домов и один автомобиль, уточнил мэр Алексей Логвиненко. Падение в Ростове-на-Дону обломков сбитого беспилотника напугало местных жителей, ведь обломки могли упасть на людей, заявили пользователи Telegram. Ростовчане попросили губернатора ответить, почему дрон не был сбит на подлете к городу. 2 ноября Голубев отчитался, что системы ПВО сбили две цели в воздухе, на земле разрушений нет.

21 октября жители Ростова-на-Дону также рассказали, что громкие взрывы были слышны в нескольких микрорайонах, от них дрожали оконные стекла и сработала автосигнализация. Василий Голубев объяснил эти взрывы работой противовоздушной обороны и сообщил об уничтожении военными воздушной цели. Аналогичное объяснение дал губернатор и взрывам, встревожившим горожан 23 и 24 октября.

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